Pe scurt: Joi, sibienii pot schimba țigările pe mere în centrul orașului, într-o acțiune inedită de prevenție. Campania include și spirometrii gratuite în mai multe localități.

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu continuă și în 2026 campania de prevenție și educație pentru sănătate „Respiră liber”, organizând joi, 28 mai 2026, de la ora 13.00, acțiunea „Mere contra țigări” pe bulevardul Nicolae Bălcescu.

Potrivit Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, cadre medicale și voluntari ai Asociației Crucea Roșie Sibiu vor oferi zeci de kilograme de mere celor care predau țigări, acestea urmând să fie incendiate simbolic ca semn al renunțării la fumat.

Managerul spitalului, Cristian Roman, a declarat: „Prin această campanie ne dorim să atragem atenția asupra efectelor grave pe care fumatul le are asupra sănătății și să încurajăm adoptarea unui stil de viață sănătos. Gestul simbolic de a schimba țigările pe mere transmite un mesaj simplu, dar puternic: fiecare alegere sănătoasă contează. Ne bucurăm că, an de an, sibienii răspund pozitiv acestor acțiuni de prevenție”.

Merele distribuite în cadrul acțiunii sunt donate de compania Carrefour Sibiu, partener tradițional al campaniei.

Campania antifumat „Respiră liber”, organizată de Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu, se desfășoară în perioada 25 mai – 5 iunie 2026. În cadrul campaniei, sibienii pot beneficia de spirometrii gratuite în locații publice din municipiu și din mediul rural, precum și de acțiunea „Mere contra țigări” pe pietonala Nicolae Bălcescu.

Campania va continua cu sesiuni de spirometrii gratuite în localitatea Brădeni, pe 3 iunie, și în Piața Mare din Sibiu, pe 5 iunie, în cadrul programului de prevenție și educație pentru sănătate derulat de spital.