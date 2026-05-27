Managerul Muzeul Național Brukenthal a anunțat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că instituția ia în calcul majorarea prețului biletelor de acces, în contextul creșterii inflației, dar și al investițiilor realizate pentru îmbunătățirea experienței turiștilor.

Biletele la Muzeul Național Brukenthal se vor scumpi, a anunțat Raluca Teodorescu în cadrul unei conferințe de presă. Decizia a fost luată în funcție de inflație dar și de noile servicii pregătite pentru vizitatori, printre care implementarea unui ghid bazat pe inteligență artificială (AI), alături de sisteme audio-video moderne.

„Luăm în calcul o creștere a biletuluiÎn contextul în care se introduc servicii audio-video și un ghid AI, iar dacă raportăm prețul biletului la rata inflației, acesta ar trebui să fie mai mare față de ultima majorare, care a fost aplicată în octombrie 2022”, a declarat managerul Muzeul Național Brukenthal.

Char și așa, momentan prețurile biletelor rămâne momentan aceleași. „În momentul de față nu va crește prețul biletului. Vom analiza ofertele care ne vor fi făcute și vom lua măsurile cuvenite. De altfel, prețul biletului nu a mai crescut din 2022. Cel puțin până în iulie-august biletele vor rămâne la același preț”, a transmis conducerea muzeului.

Încasări mai mici față de anul trecut

Totodată, conducerea muzeului a precizat că încasările din vânzarea biletelor au înregistrat o scădere față de anul trecut. „Pot spune că până acum numărul de încasări pe bilete este mai mic cu 10% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, dar la nivel național scăderea este și mai bruscă. Din ce am vorbit cu colegii din alte muzee, noi am compensat această scădere prin șantierele arheologice și prin lucrările de restaurare pe care le avem cu colegii noștri, în special cei de la pictură”, a spus Raluca Maria Teodorescu.