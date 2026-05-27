Muzeul Național Brukenthal s-ar putea confrunta în perioada următoare cu o grevă generală organizată de sindicatul angajaților, a anunțat miercuri Raluca Maria Teodorescu, în cadrul unei conferințe de presă.

Aproximativ 50% dintre angajații Muzeul Național Brukenthal sunt membri de sindicat și ar putea participa la greva generală. Conducerea muzeului susține însă că va încerca să găsească soluții pentru ca activitatea instituției să nu fie afectată.

„Din ce am înțeles, sindicatul va demara o grevă generală, dar asta este treaba lor. Ei vor trebui să răspundă. Știți că și la Noaptea Muzeelor am avut un protest cu angajații care sunt membri ai sindicatului. Au purtat acele tricouri cu tot felul de mesaje către Guvernul României”, a declarat managerul muzeului.

Aceasta a precizat că nu toți angajații fac parte din organizația sindicală. „Nu toți angajații Muzeului Național Brukenthal sunt membri în sindicat. Undeva la 50%, poate chiar puțin mai puțin, sunt membri ai sindicatului. În contextul unei greve vom găsi soluțiile necesare astfel încât activitatea muzeului să nu fie afectată, mai ales că pentru noi este foarte important să ne asigurăm veniturile proprii”, a mai spus Raluca Maria Teodorescu.

Muzeul Brukenthal, dat în judecată

În același timp, conducerea muzeului a confirmat că instituția a fost dată în judecată de sindicat într-un litigiu privind acordarea sporurilor pentru munca desfășurată în weekend. „Tot oficial, ne-au dat în judecată pentru sporul de weekend, pe care ei îl consideră îndreptățit a fi primit de către angajații care lucrează în timpul weekendului. Acțiunea a fost depusă acum câteva luni, iar în urmă cu două-trei săptămâni am primit informarea de la Tribunalul București”, a declarat managerul muzeului.

Raluca Teodorescu susține însă că legislația actuală nu permite acordarea acestor sporuri, instituția fiind obligată să ofere zile libere compensatorii. „Sporul de weekend nu se poate acorda conform legii, deoarece legea ne interzice acest lucru și ne obligă să oferim zile libere compensatorii imediat după efectuarea activității. Din acest motiv muzeul este închis luni și marți, în contul zilelor pe care supraveghetorii le lucrează sâmbătă și duminică”, a explicat managerul Muzeul Național Brukenthal.