Muzeul Național Brukenthal pregătește un nou proiect dedicat comunității locale, prin care specialiștii instituției vor merge direct în cartierele orașului pentru a crea, alături de locuitori, un muzeu al comunității respective.

Anunțul cu privire la „Muzeul cartierului tău” a fost făcut miercuri de Raluca Maria Teodorescu, în cadrul unei conferințe de presă, unde aceasta a prezentat proiectele depuse de muzeu în cadrul Agendei culturale a Primăria Municipiului Sibiu.

„La nivel local, pe Agenda culturală a Primăriei Municipiului Sibiu, am depus două proiecte prin care muzeul practic intră în comunitate. Unul dintre ele este «Muzeul cartierului tău», care prevede ca specialiști ai muzeului să meargă într-un cartier al orașului, care va fi desemnat în baza unei selecții publice pe care o vom face pe Facebook. Practic, oamenii vor vota cartierul selectat”, a declarat managerul muzeului.

Potrivit acesteia, proiectul își propune să implice toate departamentele muzeului și să transforme locuitorii cartierului într-o parte activă a procesului cultural.

Istoricii muzeului vor documenta trecutul zonei și vor realiza un cadru istoric al cartierului, în timp ce specialiștii de la Muzeul de Științele Naturii vor organiza activități educative cu copiii. „Colegii de la Muzeul de Științele Naturii vor face un ierbar împreună cu copiii și vor identifica specii de plante, insecte și alte animale care se află în locația respectivă”, a explicat Raluca Teodorescu.

De asemenea, departamentul de artă va încerca să descopere și să promoveze artiștii care au activat în cartierul ales. „Colegii de la Artă vor identifica dacă sunt pictori, fotografi sau alte tipuri de artiști care au activat în cartierul respectiv și vor reda aceste informații comunității”, a mai spus managerul muzeului.

Conducerea Muzeul Național Brukenthal susține că proiectul are ca scop apropierea instituției de comunitate și atragerea locuitorilor către activitățile culturale organizate de muzeu. „Ideea este ca oamenii din cartierul care va fi selectat să înțeleagă că ei sunt parte a muzeului, că ei sunt responsabili și că fac parte din comunitatea muzeului nostru, iar noi suntem parte din comunitate. Există o legătură între locul unde ei locuiesc, cartierul respectiv și muzeu”, a mai declarat Raluca Teodorescu.

Prin acest demers, reprezentanții muzeului speră să atragă mai mulți sibieni către expoziții, conferințe și activități educative organizate de instituție.