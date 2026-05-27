Pe scurt: Fumatul țigaretelor electronice și al dispozitivelor de încălzit tutunul va fi interzis în spațiile publice închise, după votul Senatului. Proiectul merge la Camera Deputaților pentru decizia finală.

Senatul a adoptat miercuri, 27 mai, un proiect de lege care prevede interzicerea utilizării țigaretelor electronice, a flacoanelor de reumplere pentru acestea, a dispozitivelor electronice de încălzit tutunul și a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun în toate spațiile publice închise, în mijloacele de transport în comun și la locurile de joacă pentru copii.

Potrivit Agerpres, proiectul a fost adoptat cu 40 de voturi „pentru”, 22 „împotrivă” și 14 abțineri.

Inițiativa legislativă a primit raport negativ din partea comisiei de specialitate, însă în plen raportul nu a întrunit voturile necesare, iar propunerea a fost adoptată în forma inițială, așa cum a fost depusă de inițiatori.

Textul actului normativ prevede explicit: „Se interzice fumatul, a țigaretelor electronice, a flacoanelor de reumplere pentru țigaretele electronice, a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului și a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun, în toate spațiile publice închise, spațiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii”.

Singura excepție menționată în proiect se referă la spațiile în care sunt cazate persoanele private de libertate.

Inițiatorii proiectului, parlamentari ai POT, au explicat în expunerea de motive că „principiul acestui proiect este interzicerea totală a fumatului, indiferent de tipul de dispozitiv folosit, în toate spațiile închise și acoperite de folosință colectivă.

O astfel de măsură i-ar încuraja pe fumători să reducă sau să renunțe la consumul produselor de tutun, iar pe nefumători i-ar descuraja să înceapă să consume astfel de produse și i-ar proteja de efectele deosebit de grave ale fumatului pasiv”.

Senatul este prima cameră sesizată, iar Camera Deputaților va avea rol decizional în privința acestui proiect de lege.