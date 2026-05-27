Pe scurt: Tot mai mulți vârstnici pierd bani din cauza escrocheriilor online. O nouă campanie națională încearcă să îi ajute să recunoască și să evite fraudele digitale.

Fraudele bancare și escrocheriile online care îi vizează pe vârstnici au cunoscut o creștere alarmantă în România în ultimii ani.

De la apeluri telefonice false „din partea băncii” și SMS-uri capcană, până la oferte de investiții fictive promovate pe internet, tot mai mulți seniori ajung să piardă economiile strânse într-o viață în doar câteva minute, potrivit Adevărul.

Multe dintre aceste înșelătorii bancare încep cu un SMS care pare trimis de bancă, un apel urgent despre „tranzacții suspecte” sau un mesaj care promite recuperări de bani, reduceri sau investiții „sigure”.

Experții avertizează că atacatorii folosesc tot mai des tehnici de manipulare emoțională și profită de faptul că mulți seniori utilizează aplicații bancare sau plăți online fără să fie familiarizați cu riscurile digitale.

Potrivit Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), 80% dintre atacurile cibernetice raportate în România sunt fraude bazate pe phishing și manipulare emoțională. Statisticile recente arată că unul din trei români a fost vizat de tentative de phishing, iar aproape 60% dintre utilizatori nu pot face diferența între un site bancar real și unul fals.

Specialiștii identifică semnalele care ar trebui să ridice suspiciuni

Experții în securitate digitală spun că există câteva semnale clare care pot indica o tentativă de fraudă, printre care cererile de instalare a unor aplicații de acces la distanță. Raluca Voicu, expert în prevenirea fraudelor în cadrul unei bănci din România, a explicat:

„Fraudatorii devin din ce în ce mai sofisticați, iar metodele folosite exploatează emoțiile și încrederea oamenilor. Prin această campanie ne dorim să oferim seniorilor instrumente concrete pentru a recunoaște pericolele și pentru a se proteja”.

O altă problemă majoră identificată de specialiști este faptul că multe victime evită să vorbească despre ce li s-a întâmplat, de teamă să nu fie judecate sau considerate naive. Alexandra Dobre, președintele Institutului Român pentru Îmbătrânire Activă, a declarat:

„Mulți oameni evită să vorbească după ce au fost păcăliți, de teamă să nu fie judecați. În realitate, oricine poate deveni victima unei fraude bine construite. Tocmai de aceea educația și dialogul sunt esențiale”.

Experții europeni în securitatea plăților avertizează că atacurile de tip social engineering sunt tot mai greu de identificat, mai ales în contextul folosirii inteligenței artificiale pentru crearea unor voci, mesaje și identități false extrem de credibile. Fenomenul este ilustrat și de cazuri precum apelurile false în numele Poliției sau investițiile fictive promovate online.

Campanie națională pentru educație financiară și digitală dedicată seniorilor

În acest context, Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă și ING România lansează joi, 28 mai 2026, o campanie națională de educație financiară și securitate digitală dedicată seniorilor. În cadrul proiectului va fi prezentat și primul studiu realizat în România privind impactul fraudelor bancare și online asupra persoanelor vârstnice.

Ambasadorul campaniei este Sanda Țăranu, care subliniază că informarea și dialogul sunt cele mai importante forme de protecție pentru seniori în fața fraudelor digitale.