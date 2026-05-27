Un șofer în vârstă de 62 de ani, din municipiul Sebeș, a fost prins de polițiști după ce a circulat pe contrasens pe autostrada A1 Deva – Sibiu, punând în pericol siguranța traficului rutier.

Incidentul a avut loc marți, 26 mai, în jurul orei 14:15, pe tronsonul Sebeș-Deva. Potrivit informațiilor transmise de polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu-Vâlcea-Deva, echipajul aflat în patrulare pe sensul Sebeș-Deva, în zona kilometrului 312, a observat un autoturism care se deplasa pe sens opus, pe direcția Deva-Sibiu.

“Pentru prevenirea producerii unui eveniment rutier, polițistul a oprit autospeciala de poliție pe banda de urgență, având în funcțiune semnalele luminoase și acustice, ulterior, fiind dispuse măsuri pentru oprirea traficului rutier, în condiții de siguranță, și scoaterea autoturismului în afara părții carosabile. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că un bărbat, în vârstă de 62 de ani, din municipiul Sebeș, a condus autoturismul pe autostrada A1, pe sens opus. Conducătorul auto a fost sancționat contravențional conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu amendă în valoare de 4.050 de lei, fiindu-i suspendat dreptul de a conduce autovehicule, pentru o perioadă de 120 de zile.” a transmis IPJ Alba

După aplicarea sancțiunii, bărbatul a acuzat o stare de rău, iar polițistul a solicitat intervenția unui echipaj medical. Șoferul a fost preluat de ambulanță și transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Polițiștii reamintesc conducătorilor auto importanța respectării regulilor de circulație și a semnalizării rutiere pentru prevenirea accidentelor.