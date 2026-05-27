Pe scurt: Răzvan Fugaciu, câștigătorul concursului de debut al Uniunii Scriitorilor, își lansează prima carte de poezie la Sibiu. Evenimentul aduce în prim-plan o nouă voce a literaturii contemporane.

Librăria Humanitas „Constantin Noica” din Sibiu găzduiește miercuri, 27 mai 2026, de la ora 18:00, lansarea volumului de poezii „Toate într-o singură inimă”, semnat de Răzvan Fugaciu.

Potrivit Editurii Cartea Românească, la eveniment vor participa, alături de autor, scriitorii Savu Popa și Constantin Buduleci.

Volumul „Toate într-o singură inimă” a fost desemnat câștigător al concursului de debut organizat de Uniunea Scriitorilor și Editura Cartea Românească, ediția 2024. Cartea propune o incursiune în universul rural, filtrat printr-o sensibilitate poetică distinctă, așa cum remarcă și criticul Aurel Pantea:

„Cotidianități rurale cuminți, prinse în țesăturile unor percepții ce filtrează vârste diferite alcătuiesc, în bună măsură, realitatea poetică a acestei cărți. Melancolii presărate în scurte confesiuni de o sensibilitate lirică, recuperatoare a unor biografeme uitate și readuse în memorie, încarcă lumea afectivă a poemelor. Subiectul liric își găsește rostul prin edificarea unor chipuri și întâmplări din edenuri sumare de odinioară. Trăsătura dominantă a acestei instanțe poetice e simplitatea. O simplitate ce proiectează detalii semnificative pe pânza unei memorii în care se văd momente, ceasuri, zile, întâmplări, o întreagă lume adusă în prezentul poemelor de o vocație poetică pentru care revederea și retrăirea unei vieți de odinioară sunt exerciții ce plasează în exemplaritate destinele. Minimalist atât cât să nu riște apoeticul, Răzvan Fugaciu e un poet autentic”.

Răzvan Fugaciu s-a născut în 1993 la Alba Iulia și este poet, dar și cadru didactic în învățământul preuniversitar. A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia și a participat la numeroase evenimente culturale, printre care „Colocviile Tinerilor Scriitori” (Alba Iulia, 2021) și „Alba Iulia Stand-up Poetry” (2022).

Autorul a fost distins cu Premiul „Euterpe” la Concursul Național de Poezie „Panait Cerna” din Tulcea, în 2023, și a obținut Premiul al II-lea la Concursul Național de Poezie „Ion Chichere” din Reșița, în același an. Poeziile sale au apărut în reviste literare precum „Viața Românească”, „Discobolul”, „Familia”, „Vatra”, „Axis Libri”, „O mie de semne” și „Reșița literară”.

Evenimentul de la Sibiu marchează debutul editorial al lui Răzvan Fugaciu, aducând în atenția publicului o nouă voce a poeziei contemporane. Lansarea are loc într-un context literar activ, orașul Sibiu fiind recunoscut pentru promovarea tinerilor autori și pentru evenimentele dedicate literaturii, așa cum s-a întâmplat și la alte seri literare cu lansări de carte.