Pe scurt: Proprietarii de clădiri din Biertan pot solicita finanțare pentru reparații, dacă imobilele se află în zone protejate sau în apropierea monumentelor istorice. Sesiunea de depunere a cererilor este deschisă, iar detaliile sunt disponibile online.

Primăria Comunei Biertan a anunțat marți, 26 mai 2026, deschiderea sesiunii de finanțare pentru acordarea de sprijin proprietarilor de clădiri situate în zona de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate din localitate. Potrivit anunțului publicat de primărie, sesiunea de finanțare vizează lucrări de reparații și intervenții pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a imobilelor clasate sau aflate în zonele protejate.

Proprietarii interesați să beneficieze de aceste fonduri trebuie să depună la registratura Primăriei Biertan o cerere de finanțare, însoțită de documente care să ateste dreptul de proprietate asupra imobilului, componența familiei și dovada că imobilul este amplasat în zona de protecție a monumentelor istorice sau într-o zonă construită protejată. De asemenea, este necesară prezentarea unui deviz local care să detalieze lucrările pentru care se solicită finanțarea.

Documentația poate fi depusă la sediul Primăriei Comunei Biertan, situat pe strada Decembrie 1918, în intervalul orar 08:00–13:00, pe durata sesiunii de finanțare. Bugetul alocat pentru această sesiune este destinat exclusiv lucrărilor de protecție și reparații la clădirile care respectă criteriile stabilite prin ghidul de finanțare și intervenție.

Potrivit informațiilor publicate de primărie, ghidul de finanțare și intervenție pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor este disponibil pe site-ul oficial al Comunei Biertan, la secțiunea „Anunțuri generale”. Linkul direct către documentație

Persoanele care doresc informații suplimentare pot contacta Primăria Biertan la numărul de telefon 0269 868 359, interior 104, sau se pot adresa direct la sediul instituției. Reprezentanții administrației locale au precizat că sprijinul financiar se acordă în limita bugetului disponibil și doar pentru lucrări care contribuie la protejarea și valorificarea patrimoniului arhitectural local.

Inițiativa are ca scop protejarea patrimoniului construit din Biertan, localitate cunoscută pentru ansamblul său de monumente istorice și pentru zonele cu valoare arhitecturală deosebită.