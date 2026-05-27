Pe scurt: Copiii din Sibiu primesc intrare gratuită la Zoo și Lacul Binder de Ziua Copilului. Descoperă ce activități îi așteaptă și ce noutăți aduce programul special.

Primăria Sibiu a anunțat miercuri, 27 mai 2026, că toți copiii vor beneficia de acces gratuit la Complexul de Agrement Lacul Binder și la Grădina Zoologică Sibiu cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, pe 1 iunie. Potrivit Primăriei Sibiu, la Lacul Binder, gratuitatea se aplică atât copiilor, cât și unui adult însoțitor, în limita capacității complexului.

Copiii și însoțitorii lor vor avea acces liber la toate activitățile disponibile la Lacul Binder: înot în lac, relaxare pe șezlongurile de pe plajă, sporturi nautice precum schi, wakeboard, caiac și stand-up paddle board, dar și plimbări pe aleile din jurul lacului.

La Grădina Zoologică Sibiu, cei mici pot vizita cele 376 de animale din 87 de specii, într-unul dintre cele mai vechi parcuri zoologice din țară. Vizitatorii pot afla informații despre animale cu ajutorul noului ghid AI, accesibil prin scanarea codurilor QR afișate la intrare și la fiecare adăpost cu animale.

Tot de la 1 iunie, programul de vizitare al Grădinii Zoologice Sibiu se extinde, aceasta urmând să fie deschisă zilnic între orele 9:30 și 20:00.

Evenimente dedicate copiilor de 1 Iunie au loc și în alte instituții din Sibiu, precum Biblioteca ASTRA și Filarmonica Sibiu.

Primăria Sibiu transmite că aceste inițiative sunt menite să ofere copiilor o zi specială și acces la activități recreative și educative în oraș.