Pe scurt: Copiii din Sibiu și Șelimbăr sunt așteptați la ateliere de creație, jocuri interactive și lecturi, într-un program dedicat Zilei Copilului, organizat de Biblioteca ASTRA.

Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu va organiza, în data de 1 iunie 2026, o serie de activități dedicate Zilei Internaționale a Copilului, atât la sediul central din Sibiu, cât și la Festivalul „Magia Copilăriei” din Șelimbăr.

Potrivit Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu, programul este susținut financiar de Consiliul Județean Sibiu și implică echipa de bibliotecari din sediul central și filiale.

Ateliere de creație și jocuri interactive la sediul central din Sibiu

La sediul central al Bibliotecii ASTRA Sibiu (str. G. Barițiu, nr. 7, corp B), între orele 11:00 și 14:00, copiii vor putea participa la ateliere artistice și activități interactive.

În intervalul 11:00 – 12:30, cei mici vor picta flori de vară și vor confecționa fluturași din hârtie creponată și florală, sub îndrumarea bibliotecarelor de la Compartimentul de Carte pentru Copii și Tineret, precum și de la Filialele Bâlea și Hipodrom. Parterul bibliotecii va fi transformat într-un spațiu al creativității, unde copiii vor realiza decorațiuni jucăușe.

Între orele 12:30 și 14:00, programul continuă cu o activitate coordonată de prof. Cătălina Minodora Dumitrean, care va îmbina dansul, muzica și jocurile interactive. Biblioteca va deveni astfel un loc al bucuriei și al libertății pentru copii.

Bibliotecarii ASTRA participă la Festivalul „Magia Copilăriei” din Șelimbăr

În paralel, între orele 10:00 și 13:00, bibliotecarii vor fi prezenți la Festivalul „Magia Copilăriei”, organizat la Șelimbăr, în Parcul Șopa. Aici, copiii vor fi invitați să participe la provocări literare, momente inspirate din lumea cărților, creații colective, recomandări de lectură și sesiuni de fotografii distractive.

„Ne bucurăm să fim prezenți cu activități atractive destinate publicului foarte tânăr din Sibiu și Șelimbăr, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului. Suntem în mijlocul comunității, acolo unde cultura își găsește rostul cel mai viu. Implicarea bibliotecarilor astriști în aceste evenimente, chiar dincolo de programul obișnuit de lucru, vorbește despre o vocație autentică și despre continuitatea unei misiuni care depășește cadrul instituțional: păstrarea culturii vii și transmiterea ei către generațiile viitoare. Poate mai mult ca oricând, o comunitate se măsoară și prin felul în care își prețuiește cultura. Iar dacă îi recunoaștem cu adevărat valoarea, atunci cultura trebuie susținută nu doar prin aplauze și declarații, ci și prin respect real față de oamenii care o slujesc zi de zi.” – a transmis Răzvan C. Pop, managerul bibliotecii publice sibiene.

Evenimentele sunt organizate sub auspiciile Anului Cultural ASTRA 165. Activitățile vor fi susținute de bibliotecarii Alexandrina Aldea, Ana Coca, Raluca Moldovan, Valerica Oprișanu și Enikö Tăvală.