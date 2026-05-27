Miercuri, 27 mai 2026, sibienii pot participa gratuit la un concert de primăvară susținut de elevii Școlii Populare de Arte și Meserii „Ilie Micu”. Recitalul va avea loc în aer liber, în curtea școlii.
Un recital de primăvară va avea loc miercuri, 27 mai 2026, de la ora 18:00, în curtea Școlii Populare de Arte și Meserii „Ilie Micu” Sibiu, pe strada Filarmonicii nr. 18. Potrivit Consiliului Județean Sibiu, evenimentul intitulat „Seară de Mai” este dedicat primăverii și talentului elevilor școlii.
Pe scenă vor urca elevii claselor de pian și chitară, coordonați de profesorul Claudiu Conț. Programul anunțat este variat, sensibil și plin de emoție, fiind pregătit cu pasiune de elevi și profesori. Organizatorii subliniază că intrarea este liberă, iar publicul este invitat să se bucure de o seară de muzică în aer liber.
Evenimentul are loc în curtea școlii, pe strada Filarmonicii nr. 18, acolo unde instituția s-a mutat recent, după cum am relatat și în acest articol.
