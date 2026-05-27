Pe scurt: Maratonul Internațional Sibiu aduce restricții majore de circulație și parcări în weekend. Vezi ce străzi sunt afectate și când se redeschid.

Primăria Sibiu a anunțat, potrivit unui comunicat transmis miercuri, 27 mai 2026, că traficul rutier și parcările din zona centrală vor fi restricționate vineri, 29 mai, și sâmbătă, 30 mai, pentru desfășurarea Maratonului Internațional Sibiu.

Măsura a fost avizată la solicitarea organizatorilor, Fundația Comunitară Sibiu și Asociația Clubul Sportiv Comunitar Sibiu, și vizează traseul maratonului, semimaratonului și al curselor conexe.

Restricțiile afectează un număr mare de străzi din centrul și cartierele adiacente, printre care Piața Mare, str. Mitropoliei, str. Poștei, str. Centumvirilor, str. Konrad Haas, str. Alexandru Odobescu, Piața Huet, Podul Minciunilor, Piața Mică, str. Ocnei, Piața Dragoner, str. 9 Mai, str. Constituției, str. General Magheru, str. Filarmonicii, str. Pompeiu Onofreiu, str. Cetății, str. Tipografilor, Piața Schiller, str. Timotei Popovici, str. Papiu Ilarian, Parcul Cetății, bd. Corneliu Coposu, str. Nicolae Teclu, str. Târgu Fânului, str. Cibinului, str. Râului, pista de biciclete de pe malul Cibinului, str. Malului, str. Morilor, Șoseaua Alba Iulia, str. Dealului, str. Banatului, bd. Victoriei, str. Martin Hochmeister, str. Luarea Bastiliei, Parcul Sub Arini, Zoo, DJ 106A, Rășinari, Poplaca, DJ 106R, Valea Aurie, Aleea Călăreților, Parcul Sub Arini, Stadionul Municipal, str. Nicolae Bălcescu și din nou Piața Mare.

Parcările de pe străzile Mitropoliei, Poștei, Centumvirilor, K. Haas, Al. Odobescu, Tipografilor, bd. Victoriei (între str. Rennes și Casa Armatei), Dealului (între str. Banatului și str. Dr. Ion Rațiu), Râului (între Podul Maria Tereza și giratoriul de la intersecția cu str. Rusciorului) vor fi indisponibile de vineri, 29 mai, ora 16.00, până sâmbătă, 30 mai. Acestea vor fi eliberate treptat, după trecerea plutonului de alergători.

Potrivit Primăriei Sibiu, traficul va fi închis sâmbătă, 30 mai, de la ora 07:00 pe toate străzile care fac parte din traseul maratonului. Restricțiile vor fi ridicate progresiv, pe măsură ce alergătorii depășesc zonele respective.

Astfel:

Până la ora 10:40, pe străzile din Orașul de Jos, str. Morilor, panta de pe Șos. Alba Iulia, Malului, str. N. Teclu, str. Cibinului și str. Tg. Fânului.

Până la ora 10:40, pe str. Constituției: închidere completă a sensului spre Parcul Tineretului între str. N. Teclu și str. General Magheru; restricționarea unei benzi pe sensul spre Parcul Tineretului între str. General Magheru și bd. C. Coposu.

Până la ora 10:40, o bandă a bd. C. Coposu pe sensul Parcul Tineretului – Piața Unirii.

Până la ora 11:30, în zona delimitată de străzile Mitropoliei, Poștei, Centumvirilor, Konrad Hass, Alexandru Odobescu, Piața Huet, Podul Minciunilor, Piața Mică, Ocnei, Piața Dragoner, 9 Mai, Constituției, General Magheru, Filarmonicii, Pompeiu Onofreiu, Cetății, Tipografilor, Piața Schiller, Timotei Popovici, Papiu Ilarian.

Până la ora 14:00, bd. Victoriei, între str. Rennes și str. Dr. Ion Rațiu.

Până la ora 10:40, pe str. Dealului, între str. Banatului și str. Dr. I. Rațiu (inclusiv intersecția).

O modificare importantă față de edițiile anterioare este închiderea completă a străzii Andrei Șaguna, pe tronsonul dintre Baia Populară Sibiu și intersecția cu str. Mitropoliei, de vineri, 29 mai, ora 22.00, până duminică, 31 mai, ora 08.00.

Organizatorii vor amenaja aici terenuri de sport pentru copii. Pentru a ocoli zona, șoferii pot folosi ruta bd. Victoriei – giratoriu Piața Unirii – str. Tribunei – str. Mitropoliei spre str. A. Șaguna.

Conform avizului, organizatorul are obligația să presemnalizeze închiderile cu panouri care să indice străzile afectate și intervalul orar al restricțiilor. Voluntarii vor fi prezenți pe traseu pentru a oferi informații șoferilor și a indica rute alternative.

Tursib modifică programul și traseele autobuzelor pentru Maratonul Internațional Sibiu 2026, ca urmare a acestor restricții.

Cursele copiilor și zonele afectate duminică, 31 mai

Cursele pentru copii din cadrul Maratonului Internațional Sibiu vor avea loc duminică, 31 mai, între orele 08.00 și 14.00, în Piața Mare și zona adiacentă, inclusiv Piața Mică și străzile N. Bălcescu, Timotei Popovici, Piața Schiller și str. Arhivelor.

Potrivit Primăriei Sibiu, toate aceste măsuri sunt necesare pentru buna desfășurare a evenimentului sportiv și siguranța participanților.