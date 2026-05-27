Pe scurt: Controversa dintre Ruxandra Cibu Deaconu și AUR escaladează după ce aceasta clarifică scopul proiectului pentru integrarea moașelor în sistemul public de sănătate.

Senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu a transmis marți, 26 mai 2026, un mesaj public în care critică poziția AUR față de inițiativa privind serviciile de moașă, acuzând partidul că nu cunoaște conținutul proiectului înainte de a-l critica. Potrivit Ruxandrei Cibu Deaconu, proiectul nu are legătură cu nașterile la domiciliu, nu propune decontarea acestora și nu promovează nașterea acasă.

„Inițiativa privind serviciile de moașă NU este un proiect despre nașteri acasă. Nu propune decontarea nașterilor la domiciliu și nu promovează nașterea acasă”, a precizat Deaconu. Ea subliniază că scopul proiectului este integrarea reală a unei profesii medicale deja recunoscute prin lege și utilizate de decenii în sistemele de sănătate europene.

În prezent, serviciile oferite de moașe nu pot fi accesate normal prin sistemul public din România, nu există mecanisme funcționale de decontare, iar rolul acestei profesii rămâne insuficient folosit, inclusiv în spitale. Deaconu atrage atenția că moașele nu se ocupă doar de nașteri, ci și de prevenție, monitorizarea sarcinii, consiliere, educație pentru sănătate, sprijin în sarcină și postpartum, servicii comunitare și activitate în maternități, în colaborare cu medicii și restul echipei medicale.

„A pretinde că orice discuție despre integrarea și decontarea serviciilor de moașă înseamnă automat ‘USR vrea nașteri acasă pe bani publici’ nu este o critică serioasă. Este, pur și simplu, o deformare a subiectului”, a mai transmis Deaconu.

Referindu-se la argumentul privind siguranța medicală, Deaconu amintește că România are printre cele mai slabe rezultate din Uniunea Europeană la capitolul sănătate maternă. Ea susține că tocmai din acest motiv este necesară discuția despre prevenție, acces la îngrijire și folosirea competentă a resurselor medicale existente, nu despre sloganuri și panică artificială.