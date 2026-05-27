Pe scurt: Salariile de bază ale medicilor și asistenților vor crește cu până la 28% din 2027, iar sporurile pentru gărzi rămân. Reforma vizează și reducerea discrepanțelor între spitale.

Sistemul medical va beneficia de creșteri substanțiale ale salariilor de bază începând cu 1 ianuarie 2027, potrivit simulărilor oficiale realizate de Ministerul Muncii și prezentate de Adevărul.

Noua lege a salarizării unitare, pregătită de Guvern, menține o mare parte dintre sporurile specifice activității din spitale, în timp ce alte categorii de bugetari ar putea pierde aceste beneficii sau ar avea veniturile înghețate.

Autoritățile au decis să păstreze tratamentul diferențiat pentru activitățile considerate cu grad ridicat de risc, stres sau responsabilitate. Pentru gradația 0, salariul de bază median al medicilor va crește de la 14.127 lei în 2026 la 16.400 lei în 2027, ceea ce reprezintă o majorare de aproximativ 16%.

Venitul brut lunar median va urca de la 21.437 lei la 22.016 lei, procentul fiind mai mic deoarece o parte importantă a veniturilor actuale provine deja din sporuri și alte plăți suplimentare.

Noua formulă de salarizare urmărește și reducerea diferențelor mari dintre spitale. În prezent, medicii primari pot avea venituri brute între 17.588 lei și 32.206 lei lunar, în funcție de unitatea medicală și de sporurile acordate.

După aplicarea reformei, intervalul salarial estimat pentru 2027 va fi între 20.127 lei și 28.738 lei brut pe lună. Astfel, medicii aflați în partea inferioară a grilei vor câștiga mai mult, iar diferențele foarte mari dintre spitale vor fi diminuate.

Conform noii grile bazate pe coeficienți, salariul brut al unui medic primar va fi de 16.400 lei (coeficient 4 x valoarea de referință de 4.100 lei), la care se adaugă sporurile și gărzile. Un medic specialist va avea 13.120 lei brut plus sporuri și gărzi.

Majorări consistente sunt prevăzute și pentru personalul medical mediu.

Pentru funcția de asistent medical principal, salariul de bază median va crește de la 6.084 lei în 2026 la 7.790 lei în 2027, o majorare de aproximativ 28%. Venitul brut lunar median al asistenților medicali va urca de la 11.270 lei la 11.788 lei.

Guvernul încearcă să reducă și aici diferențele salariale dintre spitale. Dacă în prezent veniturile brute ale asistenților medicali variază între 8.413 lei și 14.522 lei pe lună, după aplicarea noii grile intervalul estimat va fi între 9.952 lei și 14.308 lei.

Prin noua lege, o parte mai mare a remunerației va fi inclusă în salariul fix, pentru a face veniturile mai predictibile și mai puțin dependente de sporuri. Guvernul vrea astfel să facă sistemul sanitar mai atractiv și pentru personalul aflat la început de carieră.

Potrivit simulărilor oficiale, salariul de bază al unui asistent medical debutant va crește de la 5.530 lei la 7.011 lei în 2027, ceea ce reprezintă o majorare de aproape 27%.

Executivul susține că aceste creșteri sunt necesare pentru reducerea deficitului de personal și pentru limitarea migrației către sistemele medicale din străinătate.

Sporurile pentru gărzi și activități cu risc ridicat se mențin în sănătate

Spre deosebire de alte domenii din sectorul public, unde noua lege reduce sau elimină numeroase sporuri, în sănătate o mare parte dintre acestea vor fi păstrate.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a explicat că anumite specializări medicale nu pot funcționa fără sporuri specifice. Potrivit acestuia, sporurile acordate pentru activități precum neurochirurgia sau cele desfășurate în blocurile operatorii vor continua să existe și după aplicarea reformei salariale.

Guvernul consideră că aceste plăți suplimentare țin direct de specificul profesiei și nu pot fi compensate doar prin creșterea salariului de bază. Noua lege păstrează și plata suplimentară pentru activitatea desfășurată în ture, în weekend sau în zilele de sărbătoare legală. Medicii care efectuează gărzi în afara programului normal de lucru vor continua să fie remunerați separat pentru aceste ore, iar gărzile la domiciliu rămân, de asemenea, plătite conform regulilor speciale aplicabile sistemului sanitar.

Autoritățile susțin că sistemul medical nu poate fi tratat identic cu alte domenii bugetare, având în vedere programul continuu al spitalelor și nivelul ridicat de responsabilitate al personalului medical.

Noua lege a salarizării unitare reprezintă unul dintre jaloanele asumate de România prin PNRR și ar urma să intre în vigoare integral de la 1 ianuarie 2027. Guvernul susține că reforma urmărește reducerea inechităților din sistemul public, creșterea predictibilității salariale și limitarea discrepanțelor dintre instituții, fără diminuarea veniturilor totale aflate în plată.

Mai multe detalii despre schimbările aduse de reforma salarizării pot fi găsite și în articolul Reforma salarizării: bugetarii nu pierd bani, dar dispar „artificiile” din sistem.