Scandalul care a zguduit comunitatea din Sibiu, după imaginile cu fiul lui Daniel Cioabă și o minoră de 14 ani îmbrăcați în mire și mireasă, capătă noi dimensiuni. Deși Parchetul continuă cercetările penale, DGASPC Sibiu a finalizat reevaluarea cazului și au ajuns la o concluzie.

Dosarul care a explodat public la finalul anului trecut, vizând acuzații grave de „cumpărare” a unei minore și înlesnire de acte sexuale între minori, intră într-o nouă etapă de monitorizare. În timp ce ancheta penală coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu vizează faptele de natură juridică, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sibiu s-a concentrat pe siguranța și bunăstarea adolescenților implicați.

Nu s-au găsit probe de abuz

Instituția a dispus o analiză amănunțită a condițiilor în care trăiesc adolescenții. Rezultatul acestei verificări arată că, din punct de vedere social, nu se impune în acest moment o intervenție de urgență pentru scoaterea minorilor din familie.

„În urma reevaluării efectuate de specialiştii DGASPC Sibiu, nu au fost identificați indici privind existenţa unor situaţii de abuz sau neglijare”, au precizat oficialii instituției. Această constatare vine într-un moment critic, în care atenția publică este îndreptată spre respectarea legislației privind vârsta consimțământului și tradițiile invocate de familia Cioabă.

Plan de servicii și monitorizare prin DAS Sibiu

Chiar dacă situația imediată nu a fost catalogată drept una de abuz, autoritățile au decis ca familia să rămână sub supraveghere strictă pentru a preveni orice risc viitor. În acest sens, competența de monitorizare a fost transferată către structurile de asistență socială de la nivel local.

„Cazul a fost referit Direcției de Asistenţă Socială (DAS) Sibiu, care în baza Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi a Legii nr. 156/2023 privind organizarea activităţii de prevenire a separării copilului de familie, întocmeşte un plan de servicii în vederea prevenirii oricăror forme de abuz, neglijare sau a separării acestora de familie”, explică reprezentanții DGASPC. Prin urmare, evoluția celor doi tineri va fi urmărită constant, reprezentanții Direcției de Asistenţă Socială Sibiu fiind responsabili de verificarea respectării planului stabilit.

Contextul cercetărilor penale și poziția familiei

În paralel cu măsurile de asistență socială, ancheta penală își continuă parcursul la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu. Prim-procurorul adjunct Marius-Adrian Rotaru a subliniat anterior că „se efectuează cercetări cu privire la faptă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de determinarea sau înlesnirea întreținerii de acte sexuale între minori”. Această infracțiune vizează organizarea evenimentului din vara anului 2024, despre care ruda fetei susține că a fost o nuntă mascată, cumpărată cu suma de 50.000 de lei.

De cealaltă parte, Daniel Cioabă a negat vehement acuzațiile de trafic de minori sau nuntă ilegală, susținând că a fost vorba despre o „logodnă tradițională” acceptată de ambele părți. În ciuda acestor declarații, autoritățile rămân în alertă, asigurându-se că situația minorilor continuă să fie monitorizată îndeaproape de reprezentanții Direcției de Asistenţă Socială Sibiu pentru a se evita orice derapaj de la normele legale de protecție a copilului. (detalii aici)

Tatăl copilului a împlinit vârsta majoratului

Dincolo de aspectele sociale și penale ale dosarului, situația de fapt din cadrul familiei a cunoscut o schimbare importantă în luna aprilie, când tatăl nou-născutului a împlinit oficial vârsta majoratului. Anunțul a fost făcut chiar de Daniel Cioabă, tatăl băiatului, care a transmis un mesaj public pe data de 20 aprilie, cu ocazia unui eveniment dublu în familie.

„Am sărbătorit împreună două momente importante: botezul micuței noastre Cleopatra, care ne-a umplut sufletele de bucurie și emoție, și majoratul fiului nostru Kevin, care pășește cu încredere într-o nouă etapă a vieții. Două generații, două începuturi, o singură zi plină de iubire, zâmbete și amintiri de neuitat alături de cei dragi.”, a declarat public Daniel Cioabă, confirmând astfel că tânărul nu mai este minor în fața legii, în timp ce monitorizarea structurilor de asistență socială din Sibiu rămâne activă.