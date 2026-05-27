Un bărbat din localitatea Roandola din județul Sibiu a fost transportat la spital cu mai multe arsuri pe corp după ce și-a dat foc în mod intenționat. În zonă au intervenit echipajele medicale și polițiștii.

Alarma s-a dat miercuri dimineața la Roandola. Un incendiu a cuprins o anexă gospodărească. Se pare că un bărbat și-a dat foc, încercând să se sinucidă.

„La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere un echipaj SMURD, o ambulanță SAJ și elicopterul SMURD Tg. Mureș. La sosirea forțelor incendiul se manifesta generalizat la anexa. Incendiul a fost lichidat prompt, anexa de aproximativ 80 mp a ars în totalitate. O persoană de sex masculin în vârstă de 55 de ani, care a folosit intenționat sursa de aprindere, s-a autoincendiat. Bărbatul a suferit multiple arsuri pe aproximativ 80% din suprafața corpului”, a transmis Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Sibianul a primit îngrijiri medicale la fața locului, fiind ulterior preluat de elicopterul SMURD și transportat la spitalul din Tg. Mureș. Potrivit SAJ Sibiu, bărbatul prezintă arsuri de gradele 1, 2 și 3 la nivelul capului, toracelui posterior și al membrelor.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul Poliției Orașului Dumbrăveni în vederea stabilirii circumstanțelor în care s-a produs evenimentul, iar în funcție de rezultat, dispunerii măsurilor legale care se impun.