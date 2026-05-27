Un sibian va merge la închisoare după ce, în vara anului trecut, a fost agresiv cu doi polițiști la Agârbiciu, iar pe unul dintre agenți l-a mușcat de picior. El a fost condamnat de curând pentru ultraj.

Incidentul a avut loc în 16 iulie 2025 în localitatea sibiană Agârbiciu.

A mușcat un polițist

Doi agenți de poliție se aflau în patrulare pe raza localității Agârbiciu atunci când au observat pe axul drumului public DN 14 un bărbat, vizibil sub influența băuturilor alcoolice, care alerga pe șosea după un câine. Deoarece omul se punea atât pe el în pericol, cât și pe participanții la trafic, polițiștii i-au cerut să părăsească partea carosabilă. El nu s-a conformat, astfel că agenții au pus în funcțiune semnalele acustice și luminoase ale autospecialei cu care se deplasau și au încercat să îl îndepărteze de pe drum. Bărbatul a devenit agresiv și necooperant, lovindu-l cu mâna pe unul dintre polițiști, moment în care acesta a încercat să îl încătușeze pentru a-l duce la secție.

În timpul încătușării, individul a opus rezistență, și fiindcă s-a împotrivit, cei doi polițiști și bărbatul au căzut în șanțul de pe marginea drumului. În acel moment, el l-a agresat fizic pe unul dintre agenți. „L-a mușcat de piciorul drept, în zona tibiei și l-a lovit cu piciorul”, se arată în datele publicate pe rejust.ro.

Fiindcă omul nu putea fi potolit, polițiștii au chemat la fața locului întăriri. Ulterior, el a fost dus la secție și a fost identificat.

În urma acestui eveniment, unul dintre agenți a suferit o entorsă ușoară, având și leziuni traumatice în urma mușcăturii. El a avut nevoie de 12-14 zile de îngrijri medicale pentru vindecare.

Condamnat la închisoare

Pe parcursul cercetărilor penale, inculpatul a recunoscut parțial fapta comisă. Bărbatul a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj în 20 ianuarie 2026. La termenul din 28 aprilie 2026, el a învederat că recunoaște în totalitate fapta reținută în sarcina sa și și-a exprimat acordul să presteze muncă în folosul comunității.

Instanța a avut în vedere faptul că bărbatul a săvârșit fapta „în stare de recidivă postcondamnatorie”, în sensul că primise în 2023 o condamnare de 1 an și 3 luni închisoare pentru o altă faptă. De altfel, el se afla sub supraveghere la momentul incidentului. Magistrații au stabilit să îi dea o pedeapsă îndreptată spre minim, având în vedere acordul de recunoaștere a vinovăției, însă închisoarea este o măsură „necesară pentru reeducarea acestuia și suficientă pentru a-l atenționa pe inculpat asupra comportamentului pe care să îl adopte pe viitor”, conform rejust.ro.

După incident, a stat o noapte în arest, iar apoi a fost cercetat sub măsura controlului judiciar. La finalul lunii mai, el a fost condamnat la 2 an și 7 luni de închisoare, pedeapsa pentru ultraj fiind contopită cu cea dată în 2023 pentru altă faptă.