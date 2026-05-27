Pe scurt: La Sibiu, pacienții cu accidente vasculare cerebrale sau anevrisme beneficiază de intervenții minim invazive, realizate non-stop de o echipă tânără și bine pregătită.

Compartimentul de Radiologie și Imagistică Medicală Neurologie (RIMN) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu a fost înființat la 1 ianuarie 2024, având ca scop dezvoltarea unei secții de Neuroradiologie Intervențională. Această ramură medicală modernă se ocupă cu tratamentul endovascular minim invaziv al bolilor vasculare neurologice, precum accidentul vascular cerebral (AVC) hemoragic și ischemic, malformații vasculare cerebrale, fistule arterio-venoase durale, anevrisme cerebrale sau stenoze carotidiene, potrivit Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Spitalul din Sibiu se numără printre primele din țară care au dezvoltat această specialitate, iar crearea compartimentului RIMN a dus la creșterea calității actului medical, oferind acces rapid la tratamente de înaltă performanță pentru afecțiuni care, până de curând, nu aveau soluții terapeutice locale. Compartimentul joacă un rol esențial în diagnosticul rapid și tratamentul minim invaziv al urgențelor neurovasculare, contribuind la reducerea mortalității și a gradului de dizabilitate, în special în cazul AVC-ului, unde timpul de intervenție este critic.

Activitatea medicală acoperă atât componenta de diagnostic, cu investigații imagistice de ultimă generație (RMN GE SIGNA Voyager 1,5 T, achiziționat în 2022, și CT GE Revo EVO, din 2023), cât și tratamentul endovascular gratuit al patologiilor vasculare cerebrale. Printre procedurile efectuate se numără embolizarea anevrismelor cerebrale cu coil-uri de platină compatibile RMN, stentări carotidiene cu stenturi de calitate superioară (aliaj cobalt-crom, compatibile RMN), tratamentul malformațiilor arterio-venoase și al fistulelor arterio-venoase, precum și angiografii cerebrale diagnostice.

Intervențiile sunt realizate cu ajutorul unui angiograf biplan de ultimă generație – Azurion Philips 7 ClarityIQ, unul dintre cele mai performante sisteme la nivel internațional, achiziționat cu fonduri europene prin Consiliul Județean Sibiu. Această tehnologie permite intervenții minim invazive cu un grad ridicat de precizie și siguranță pentru pacienți.

Echipa compartimentului este formată din medici și asistenți medicali tineri, cu formare în centre universitare din Franța și competențe în neuroradiologie intervențională. Activitatea este coordonată de medicul primar Dr. Monica Mănișor, cu experiență vastă în domeniu, care a avut un rol esențial în dezvoltarea și consolidarea compartimentului. Dr. Mănișor este recunoscută pentru profesionalism, nivel ridicat de pregătire și dedicare față de pacienți, abordând fiecare caz cu responsabilitate și empatie. Experiența acumulată în Franța a contribuit la implementarea unor standarde moderne de diagnostic și tratament.

Din echipă fac parte și medicii specialiști radiologi Dr. Petru Colțea și Dr. Oana Hârșan, formați sub îndrumarea Dr. Monica Mănișor și specializați în Franța. Cei doi realizează proceduri complexe, precum trombectomii mecanice în AVC ischemic acut, stentări carotidiene, embolizări de anevrisme cerebrale și angiografii cerebrale diagnostice. De asemenea, medicul radiolog diagnostician Dr. Marius Sava este responsabil de interpretarea investigațiilor imagistice RMN și CT, având un rol esențial în stabilirea diagnosticului corect și managementul pacienților.

Funcționarea compartimentului este asigurată non-stop, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, de o echipă de asistenți medicali: Monica Homei, Csilla Kemendi, Dan Poplăcenel, Mircea Dan, Simona Nițulescu, Alexandra Chilian și Raluca Țepuși, precum și de îngrijitoarele Alexandra Marcu și Cosmina Orlandea. Fiecare intervenție reușită presupune muncă de echipă, coordonare și atenție permanentă pentru siguranța pacienților.

Compartimentul asigură continuitatea serviciilor în regim de urgență, tratând pacienți nu doar din județul Sibiu, ci și din alte județe precum Cluj, Alba, Vâlcea, Brașov sau Hunedoara. Activitatea se desfășoară în colaborare multidisciplinară cu secțiile de neurologie, neurochirurgie, cardiologie, anestezie și terapie intensivă, pentru a asigura cele mai bune rezultate pentru pacienți. CT, RMN sau ecografie sunt investigații esențiale în acest proces.

Prin dezvoltarea compartimentului, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu oferă pacienților acces la tratamente moderne, eficiente și sigure, la standarde europene, reducând necesitatea transferului către alte centre universitare. Compartimentul a devenit un centru național de referință în Neuroradiologie Intervențională, fiind dotat cu aparatură de ultimă generație și infrastructură modernă, cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu și al fondurilor europene dedicate modernizării sistemului medical.