Luna iunie este momentul perfect pentru ca familiile să evadeze din agitația orașului și să se reconecteze cu natura. Pentru cei care își doresc o minivacanță memorabilă de 1 Iunie, Pensiunea Ghiocelul de pe Valea Avrigului devine destinația ideală. Situat la poalele Munților Făgăraș, chiar pe malul râului Avrig, acest complex turistic cu o tradiție de peste 34 de ani îmbină perfect farmecul local cu confortul modern, oferind peisaje de basm, aer curat și adrenalină.

Pentru a deschide sezonul estival în cel mai frumos mod posibil, complexul turistic dă startul verii cu o ofertă dedicată primei mari sărbători din calendar. Astfel, pentru familiile care aleg să petreacă minivacanța de 1 Iunie la poalele Munților Făgăraș, plimbările cu caii sunt complet gratuite pentru copiii cu vârste de până în 10 ani. De asemenea, cei mici se vor putea distra într-un tobogan gonflabil, în timp ce părinții se vor relaxa într-o zonă verde fermecătoare sau în grădina de vară.

Aventură în șa: Drumeții călare și activități în aer liber

Piesa de rezistență a fiecărui sejur la Pensiunea Ghiocelul o reprezintă oportunitățile de mișcare și reconectare cu natura. Complexul dispune de un centru de echitație modern, cu cai de rasă și instructori specializați, fiind renumit pentru drumețiile călare organizate în zonă.

O plimbare în șa prin verdele crud al pădurii le permite oaspeților să descopere potecile montane și să dezvolte o legătură specială cu aceste animale nobile. Cei care trec pragul complexului pot participa la drumeții călare fie prin pădure, fie pe trasee montane. Pe lângă echitație, lista de activități pentru petrecerea timpului liber este extrem de generoasă, adaptată pentru toate vârstele și preferințele: plimbări cu trăsura, ciclism, ping-pong, biliard și pescuit sportiv.

Răsfăț gastronomic cu produse bio

După o zi plină de adrenalină și explorare, oaspeții sunt așteptați la restaurantul „Pensiunea Ghiocelul”, renumit pe întreaga Vale a Avrigului. Bucătăria este coordonată de un bucătar cu o vastă experiență în locații europene, care reușește să transforme rețetele tradiționale ardelenești în adevărate experiențe culinare.

Mâncarea, preparată „ca la mama acasă”, se bazează pe ingrediente proaspete și bio. Printre deliciile casei se numără: mușchiul ciobănesc și grătarele aromate, ciorbele tradiționale, păstrăvul proaspăt din păstrăvărie, brânzeturile și mezeluri făgărășene făcute în casă, cât și dulciurile tradiționale și din bucătăria internațională.

Cu o masă savurată în grădina de vară și cu o răcoritoare băută după câteva ore de călărit, vă încheiați ziua bucuroși că ați ales să veniți într-o astfel de locație.

Confort și ospitalitate la Pensiunea Ghiocelul

Complexul Pensiunea Ghiocelul îmbină farmecul tradițional cu dotările moderne, punând la dispoziție 6 camere superbe, precum și un apartament spațios de 4 margarete. Pentru turiștii care preferă o experiență mai rustică pe parcursul verii, sunt amenajate și spații speciale pentru campare. Cei mici au la dispoziție un loc de joacă dedicat, unde se pot distra în siguranță.

Complexul se distinge și prin deschiderea internațională, personalul fiind multilingual (vorbitor de germană, engleză, spaniolă, italiană și maghiară), dar și prin responsabilitatea ecologică. Așadar, acesta este locul ideal pentru familiile cu copii, unde să vă distanțați de orașele sufocante și să vă reconectați cu natura.

Fie că este vorba despre deschiderea de sezon de pe 1 Iunie sau despre o escapadă în oricare alt weekend al lunii, Pensiunea Ghiocelul promite zile de vis pe malul râului, unde aerul tare de munte și gustul autentic românesc redau fiecărui oaspete pofta de viață.

Pentru rezervări și detalii suplimentare accesați site-ul https://www.ghiocelul.ro sau apelați numărul de telefon 0744 391 877.