Pe scurt: Furtuni cu grindină și rafale de peste 80 km/h lovesc nordul și estul României. Vezi ce județe sunt sub cod galben și când se intensifică vântul.

Administrația Națională de Meteorologie a emis miercuri, 27 mai 2026, o informare meteorologică și două atenționări cod galben pentru furtuni, grindină și vânt puternic, potrivit Mediafax.

Avertizările sunt valabile pentru miercuri, 27 mai, și joi, 28 mai, și vizează peste jumătate din teritoriul țării.

Potrivit ANM, în cursul zilei de miercuri și în noaptea spre joi, instabilitatea atmosferică va afecta nord-vestul, nordul, estul, precum și local centrul și sud-estul României. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină pe arii restrânse. Vântul va sufla cu intensificări, atingând la rafală 40–60 km/h, iar în intervale scurte de 1–3 ore, cantitățile de apă pot ajunge la 10–20 de litri pe metru pătrat.

Astfel, și județul Sibiu se află printre zonele vizate de avertizare, meteorologii anunțând rafale ce pot atinge viteze de 50 până la 70 km/h. La munte, în Carpații Meridionali și Occidentali, vântul va sufla și mai puternic, cu rafale de 70 – 90 km/h.

Joi, 28 mai, intensificările de vânt se vor extinde în aproape toată țara, cu rafale de 45–55 km/h. Manifestări de instabilitate atmosferică vor mai persista doar pe arii restrânse, în regiunile sudice.

Județele vizate de cod galben și intervalele de avertizare

Sub cod galben de instabilitate atmosferică apar următoarele județe din imagine: Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău și Vaslui. De asemenea, avertizarea vizează și nordul județelor Cluj, Mureș și Harghita.

Prima atenționare cod galben este valabilă miercuri, 27 mai, între orele 12:00 și 23:00. Sunt vizate județele din Maramureș, nordul Transilvaniei și cea mai mare parte a Moldovei. Din a doua parte a zilei, sunt așteptate vijelii cu rafale de 50–70 km/h și izolat peste 80 km/h. Meteorologii avertizează și asupra averselor torențiale, descărcărilor electrice și grindinei de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă pot ajunge local la 15–25 de litri pe metru pătrat, în doar 1–3 ore.

A doua atenționare cod galben este valabilă joi, 28 mai, între orele 8:00 și 21:00. Vântul va sufla puternic în Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului, jumătatea de vest a Olteniei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei. Rafalele vor atinge 50–70 km/h, iar în Carpații Meridionali și Occidentali pot depăși local 90 km/h.

Aceste fenomene vin după o perioadă de vreme instabilă și avertizări similare emise de meteorologi în ultimele zile.