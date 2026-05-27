Sibienii și turiștii care vizitează orașul în această vară au un motiv de bucurie. Muzeul Național Brukenthal a anunțat redeschiderea oficială a Muzeului Farmaciei, unul dintre cele mai inedite și valoroase obiective de pe harta culturală a Sibiului.

Managerul instituției, Raluca Teodorescu, a confirmat că porțile muzeului se vor deschide începând cu data de 3 iunie, subliniind importanța acestui spațiu care face parte din rutele culturale acreditate de Consiliul Europei.

Un efort necesar pentru sezonul estival

Deși gestionarea unor astfel de spații istorice implică provocări logistice, conducerea muzeului consideră că prezența acestui obiectiv în circuitul turistic este esențială, mai ales în perioada de vârf a vizitelor în Sibiu.

„În data de 3 iunie, Muzeul Farmaciei va fi deschis. Știți că este și în rutele culturale ale Consiliului Europei. Credem că merită efortul de a fi deschis, cel puțin în perioada sezonului”, a declarat managerul Raluca Teodorescu.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Expertiză de nivel național la dispoziția vizitatorilor

Dincolo de exponatele rare și atmosfera medievală a clădirii, valoarea muzeului este dublată de calitatea specialiștilor care îl deservesc. Unul dintre punctele forte ale redeschiderii este prezența cercetătorului Anamaria Păcurean, considerată o autoritate în domeniu.

Anamaria Păcurean este unul dintre cei doi experți la nivel național în istoria farmaciei. Vizitatorii pot beneficia de explicații detaliate despre evoluția medicinei și a preparatelor farmaceutice într-un context istoric riguros.

Conform managerului, echipa se află deja pe teren pentru a pune la punct ultimele detalii: „Colega mea este acolo acum și are două ghidaje astăzi”, a punctat Raluca Teodorescu, evidențiind interesul deja existent pentru acest spațiu.

În ceea ce privește perioadele în care muzeul a fost inaccesibil publicului, închiderea temporară a fost cauzată în principal de lipsa acută de personal specializat necesar pentru supraveghere și ghidaj, dar și de necesitatea unor lucrări periodice de conservare a inventarului fragil. Deoarece spațiul necesită o expertiză tehnică ridicată și condiții stricte de climatizare pentru protejarea exponatelor vechi de secole, muzeul funcționează adesea după un program sezonier sau limitat, adaptat resurselor umane disponibile în cadrul instituției mamă.