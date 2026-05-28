Doi copii au fost transportați la spital în urma unui accident la Cornățel. Minorii se aflau pe o trotinetă și au fost acroșați de o mașină.

Polițiștii rutieri au intervenit la un accident de circulație, produs în localitatea Cornățel, pe strada Principală. La fața locului s-au deplasat și echipajele medicale.

„Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism, o femeie în vârstă de 52 de ani, domiciliată în municipiul Sibiu, nu s-ar fi asigurat la plecarea de pe loc și ar fi acroșat o trotinetă electrică condusă de către un minor, în vârstă de 15 ani, din Cornățel. Acesta era însoțit pe trotinetă de un alt localnic, în vârstă de 11 ani”, informează reprezentanții IPJ Sibiu.

În urma accidentului rutier, cei doi minori au suferit vătămări corporale și au fost transportați la CPU Luther pentru îngrijiri medicale. Potrivit SAJ, ei au suferit traumatisme de membre superioare și lombare.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului.