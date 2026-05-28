Salvatorii montani sibieni au intervenit joi seara, 28 mai, în zona Cabanei Suru, pentru acordarea primului ajutor unui biciclist accidentat.

Mai exact, un sibian în vârstă de 41 de ani a suferit un accident în timpul unei deplasări cu bicicleta, în urma căruia a suferit multiple traumatisme.

Potrivit informațiilor Ora de Sibiu, victima a suferit leziuni la nivelul membrului superior, coastelor, membrului inferior și claviculei.

La fața locului au intervenit de urgență două echipe pedestre din cadrul Salvamont Sibiu. Ajunși la fața locului, un salvator montan și un medic au fost inserați prin troliere până lângă victimă.

După stabilizarea victimei și acordarea primului ajutor, bărbatul a fost extras prin troliere de către elicopterul SMURD și a fost transportat de urgență, tot aerian, la Spitalul Județean Sibiu.