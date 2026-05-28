Pe scurt: Strada Constantin Noica se închide vineri dimineață, iar traseul 3 Tursib va ocoli zona. Vezi ce stații nu mai sunt deservite și pe unde circulă autobuzele.

Traficul rutier va fi închis pe strada Constantin Noica vineri, 29 mai 2026, între orele 08:45 și 11:15, a anunțat Tursib S.A..

Măsura afectează traseul 3 al autobuzelor, care vor circula deviat pe durata restricției.

Potrivit companiei de transport, autobuzele de pe traseul 3 vor urma ruta: stația „Gara” – Bulevardul General Magheru – strada Constituției – Bulevardul Corneliu Coposu – continuă pe Bulevardul Corneliu Coposu – giratoriul Piața Unirii – Calea Dumbrăvii – strada Nicolaus Olahus – stația „Sala Transilvania”.

Pe acest traseu deviat, autobuzele nu vor mai opri în stațiile Spitalul C.F. și Piața Habermann. În schimb, vor opri suplimentar în toate stațiile de pe noua rută temporară.

La întoarcere, traseul autobuzelor nu va fi modificat, acestea circulând pe ruta obișnuită.

Restricția de circulație și modificările de traseu sunt valabile doar pentru intervalul menționat.