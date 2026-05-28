Pe tronsonul 4 Sâmbăta de Sus – Municipiul Făgăraș al Autostrăzii A13 Sibiu – Făgăraș vor începe noi lucrări, după ce a fost emisă cea de-a treia autorizație de construire pentru acest sector. Lucrările autorizate vor fi executate pe teritoriul localităților Făgăraș, Beclean, Mândra, Recea și Voila din județul Brașov.

Potrivit datelor oficiale, noile lucrări autorizate au o valoare de peste 149,62 milioane de lei, fără TVA, și includ lucrări de drum, consolidări, lucrări de artă, amenajări hidrotehnice, lucrări ANIF, dotări ale autostrăzii, relocări și protejări de rețele, sisteme ITS, iluminat, lucrări pentru protecția mediului și măsuri de siguranță rutieră.

Lucrările pe tronsonul 4 au început în iulie 2025, odată cu emiterea primei autorizații de construire. De atunci și până la începutul lunii mai 2026, stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la aproape 20%, potrivit datelor publicate de ARENA Construcțiilor.

În total, pentru acest tronson au fost autorizate până acum lucrări în valoare de aproximativ 903 milioane de lei. Prima autorizație, emisă în vara anului trecut, a vizat lucrări de 712 milioane de lei, iar a doua, emisă în octombrie 2025, lucrări de aproximativ 41 de milioane de lei.

Contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 4 al Autostrăzii A13 Sibiu – Făgăraș are o valoare totală de aproape 1,2 miliarde de lei, fără TVA. Constructorul desemnat este compania turcă Makyol Insaat Sanayi Turizm VE Ticaret AS.

Compania are la dispoziție un buget total de 6,4 miliarde de lei, fără TVA, pentru realizarea întregii secțiuni Sibiu – Făgăraș a Autostrăzii A13, una dintre investițiile majore de infrastructură rutieră din centrul țării.