Tot mai mulți părinți caută, în această perioadă, afterschool-uri potrivite pentru copiii lor, unde cei mici să petreacă timpul într-un mediu sigur și atractiv pe perioada vacanței de vară. În Sibiu, oferta este una variată, iar părinții pot alege între programe adaptate nevoilor fiecărei familii.

Afterschool-urile din oraș au pregătit mai multe variante de înscriere, de la plata pe zi până la abonamente săptămânale, lunare sau chiar pentru întreaga perioadă a verii.

Un exemplu este Junior STEM Club, situat pe strada Lungă, unde părinții își pot înscrie copiii săptămânal. „Noi avem program de vacanță pentru copii. Se pot face înscrieri săptămânal. Costul este de 350 de lei pe săptămână și 1150 de lei pe lună, iar programul este de luni până vineri. Anul trecut prețul a fost de 900 de lei. Avem deja solicitări de înscriere, inclusiv copii noi”, a declarat Oana Prodan, reprezentanta Junior STEM Club.

Programul se adresează copiilor cu vârste între 5 și 12 ani și se desfășoară zilnic între orele 09:00 și 17:00.

Reprezentanții centrului spun că activitățile sunt inspirate din modelul educațional britanic și pun accent pe dezvoltarea creativității, curiozității și încrederii în sine prin ateliere practice, activități în aer liber și proiecte creative.

Printre activitățile incluse se numără ateliere educaționale, supraveghere profesională, gustări și fructe proaspete, materiale pentru activități și evenimente speciale și activități tematice.

Sursa foto: Junior STEM Club

Oferte pentru părinți

O altă opțiune pentru părinți este Mara Kinderplay, unde tarifele pornesc de la 55 de lei pe zi pentru programul scurt și ajung la 65 de lei pentru programul lung.

„Prețurile pornesc de la 55 de lei pentru programul scurt, între 07:30 și 13:00, și 65 de lei pentru programul lung, până la ora 17:00. Vom avea activități diferite în fiecare săptămână. Noi avem și terasă, așa că vom petrece timp și în aer liber. Vom face ateliere și diverse activități. Am avut deja cereri, este primul an în care organizăm acest program. Pentru luna august sunt foarte mulți interesați”, a declarat Mihaela, reprezentanta Mara Kinderplay.

Potrivit acesteia, la costul programului se adaugă și masa, care este de 25 de lei pe zi. Părinții care aleg înscrierea copiilor pentru întreaga perioadă a programului beneficiază și de reduceri. „Dacă părinții optează pentru toată perioada, între 22 iunie și 28 august, au o reducere de 10%. Avem deja familii care aleg varianta completă”, a mai precizat aceasta.

Sursa foto: MARA Kinderplay

Alte opțiuni de afterschool-uri din Sibiu

Pe lângă Junior Stem Club și Mara Kinderplay, părinții din Sibiu au la dispoziție și alte variante de afterschool și școli de vară, cu programe și tarife diferite.O altă variantă pentru părinții din Sibiu este Mission Possible Afterschool, care organizează și în vara anului 2026 programul „Școala de Vară”. Activitățile se desfășoară în perioada 22 iunie – 14 august, de luni până vineri, între orele 07:30 și 17:00.

Reprezentanții centrului spun că programul include jocuri interactive și educative în română și engleză, ieșiri în aer liber, vizite la Zoo și în Parcul Astra, activități sportive, dar și sprijin pentru efectuarea temelor de vacanță. Copiii vor participa și la diverse ateliere, precum ateliere de înghețată, știință sau dezvoltare personală.

Tarifele pornesc de la 370 de lei pe săptămână pentru una până la trei săptămâni de participare. Pentru înscrierile de minimum patru săptămâni, prețul scade la 335 de lei pe săptămână, dacă plata este făcută în avans. Săptămânile alese nu trebuie să fie consecutive, iar mesele nu sunt incluse în tarif. Centrul oferă și o reducere de 10% pentru frați și surori.

Sursa foto: Facebook/ Mission Posible

Program de vară și la Logiscool

De asemenea, Logiscool Sibiu organizează în această vară programe educative de tip „Logicamps”, dedicate copiilor interesați de tehnologie și educație digitală. Programul se desfășoară de luni până vineri, între orele 09:30 și 13:00, iar costul este de 590 de lei pe săptămână.

Taberele au grupe restrânse, de maximum 12 participanți, iar copiii beneficiază zilnic de două sesiuni a câte 90 de minute de educație digitală, coordonate de traineri tineri și entuziaști. În preț sunt incluse și gustări, precum și fructe pentru participanți.

Totodată, Clubul Isteților și KidsVentura sunt alte centre care organizează programe educative și recreative pe timpul verii, cu activități în aer liber, ateliere și supraveghere pe întreaga durată a zilei.