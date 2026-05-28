Descoperă povestea echipei Mirabela și Enzo de la Centrul Chinologic Sibiu, unde dresajul și parteneriatul dintre om și câine devin esențiale pentru misiunile de zi cu zi.
Mirabela și Enzo formează una dintre echipele de câini polițiști de la Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu, ilustrând legătura strânsă dintre polițist și partenerul său canin. Într-o postare publicată miercuri, 27 mai 2026, pe pagina oficială a centrului, se subliniază că privirea lui Enzo reflectă sufletul unui adevărat câine de serviciu, iar zâmbetul Mirabelei arată încrederea într-un partener care nu are nevoie de cuvinte pentru a-și demonstra valoarea.
Potrivit Centrului Chinologic Sibiu, astfel de echipe se formează prin muncă, răbdare și respect reciproc. Un câine polițist nu este doar un sprijin în teren, ci și un coleg de nădejde, un protector și un prieten loial pentru polițistul cu care lucrează.
Mirabela și Enzo reprezintă o echipă în care comunicarea se face din priviri, iar colaborarea dintre cei doi este esențială pentru succesul misiunilor. La Centrul Chinologic, astfel de parteneriate sunt construite zi de zi, consolidând siguranța publică și încrederea în forțele de ordine.
Despre activitatea câinilor polițiști la Sibiu, Ora de Sibiu a mai relatat și în cazul noului câine polițist Iureș, care a început antrenamentele la același centru.
