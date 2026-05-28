Pe scurt: Blocaj politic în Consiliul Județean Sibiu: fără rectificare bugetară, salariile DGASPC și subvenția pentru aeroport sunt puse sub semnul întrebării.

Consilierii PSD și AUR s-au abținut de la vot pentru proiectul de rectificare bugetară a județului Sibiu, fără argumente și justificări tehnice sau administrative, printr-o decizie adoptată exclusiv pe criterii politice, care pune în dificultate susținerea serviciilor publice, finanțarea investițiilor și asigurarea funcționării unor instituții esențiale din subordinea administrației județene.

Respingerea proiectului de rectificare bugetară riscă să afecteze direct capacitatea județului de a-și continua proiectele și de a-și onora obligațiile financiare.

Printre principalele măsuri care nu vor mai putea fi implementate se numără:

suplimentarea bugetului DGASPC Sibiu cu 3,706 milioane lei pentru plata salariilor și menținerea serviciilor sociale;

majorarea subvenției acordate Aeroportului Internațional Sibiu cu 4,986 milioane lei;

utilizarea unei părți din excedentul bugetar pentru rambursarea anticipată a unor împrumuturi și reducerea cheltuielilor cu dobânzile;

actualizarea programului de investiții publice.

Vot favorabil a primit Planul anual de acțiune al DGASPC Sibiu pentru anul 2026. Instituția administrează în prezent 37 de servicii sociale și alte 6 servicii realizate în parteneriat. Pentru perioada următoare sunt prevăzute investiții precum o casă de tip familial, un centru pentru viață independentă, un cămin pentru persoane vârstnice și extinderea rețelei de asistenți personali profesioniști.

Consilierii județeni au aprobat, de asemenea, și inițierea procesului de dezinstituționalizare pentru centrele destinate persoanelor adulte cu dizabilități din Mediaș, Dumbrăveni și Tălmaciu.

Măsura urmărește dezvoltarea serviciilor comunitare și sprijinirea beneficiarilor pentru o viață cât mai independentă. Un alt proiect aprobat a fost participarea DGASPC Sibiu în proiectul „Mobilis – servicii mobile pentru viață independentă în județul Sibiu”, realizat în parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltare Comunitară și Servicii Sociale. Proiectul va fi depus spre finanțare în cadrul apelului „Dezvoltarea serviciilor de sprijin în comunitate, prin echipe mobile”, finanțat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027.

Cu o valoare de peste 2,7 milioane lei, proiectul va oferi sprijin integrat pentru 40 de persoane adulte cu dizabilități, prin servicii mobile de consiliere, kinetoterapie, sprijin pentru activități zilnice și adaptarea locuinței.

În domeniul infrastructurii, Consiliul Județean Sibiu a aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru modernizarea DJ 106G, pe traseul Miercurea Sibiului – Apoldu de Jos – Ludoș – Gusu, precum și proiectul de construire a unui ascensor pentru corpul C17 al Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.

Totodată, consilierii județeni au aprobat parteneriatul cu Teatrul Național „Radu Stanca” pentru organizarea ediției 2026 a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS).

