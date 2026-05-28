Pe scurt:
Autobuzele metropolitane din Sadu vor avea program de weekend timp de trei zile, inclusiv de Ziua Copilului. Află detaliile despre modificările de circulație.
Autobuzele Transportului Metropolitan care deservesc localitatea Sadu vor circula după programul de sâmbătă–duminică în perioada 30 mai – 1 iunie 2026, potrivit Primăriei Sadu.
Autoritățile locale au transmis că această modificare vizează atât zilele de sâmbătă, 30 mai, și duminică, 31 mai, cât și luni, 1 iunie 2026, când se sărbătorește Ziua Copilului.
Astfel, toate cursele vor respecta orarul obișnuit de weekend, iar locuitorii sunt sfătuiți să țină cont de acest aspect atunci când își planifică deplasările.
Primăria Sadu le mulțumește cetățenilor pentru înțelegere și îi îndeamnă să consulte programul actualizat înainte de a călători.
Ultima oră
- Programul slujbelor religioase de Rusalii în bisericile din Bezded și Dretea din Muzeul Astra acum 4 minute
- Handbaliștii de la CSȘ HC Sibiu și-au aflat adversarii de la Turneul Final de juniori 2 acum 9 minute
- PSD Sibiu și-a ales noua conducere a Organizației de Femei: Ionela Mihai preia funcția de președinte acum 30 de minute
- PeFoc.ro împlinește 26 de ani și oferă un grătar Weber cadou. Iată cum îl poți obține acum 39 de minute
- Sadu îmbracă haine de sărbătoare: generațiile de 40 și 50 de ani se reunesc acasă acum o oră