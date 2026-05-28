Pe scurt: Autobuzele metropolitane din Sadu vor avea program de weekend timp de trei zile, inclusiv de Ziua Copilului. Află detaliile despre modificările de circulație.

Autobuzele Transportului Metropolitan care deservesc localitatea Sadu vor circula după programul de sâmbătă–duminică în perioada 30 mai – 1 iunie 2026, potrivit Primăriei Sadu.

Autoritățile locale au transmis că această modificare vizează atât zilele de sâmbătă, 30 mai, și duminică, 31 mai, cât și luni, 1 iunie 2026, când se sărbătorește Ziua Copilului.

Astfel, toate cursele vor respecta orarul obișnuit de weekend, iar locuitorii sunt sfătuiți să țină cont de acest aspect atunci când își planifică deplasările.

Primăria Sadu le mulțumește cetățenilor pentru înțelegere și îi îndeamnă să consulte programul actualizat înainte de a călători.