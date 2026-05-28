Pe scurt: Un accident în lanț pe A1, soldat cu trei morți din aceeași familie, a dus la o decizie definitivă: despăgubiri de aproape un milion de euro, dar limita legală reduce sumele efectiv plătite.

Curtea de Apel Timișoara a pronunțat joi, 28 mai 2026, sentința definitivă în cazul accidentului rutier grav produs pe autostrada A1, în zona localității Margina din județul Timiș, în 2022.

Potrivit Libertatea, instanța a stabilit ca rudele celor trei victime – tatăl, fiica și nepotul de doi ani – să primească daune morale totale de aproape 5 milioane de lei, echivalentul a aproximativ un milion de euro.

Accidentul a avut loc pe 15 aprilie 2022, puțin după ora 14.00, când, la coborârea de pe autostradă la Margina, traficul era aglomerat, iar în zonă se formaseră cozi. Șoferul unui VW Crafter, aflat „pe fondul oboselii și al altor preocupări de natură a distrage atenția”, a intrat în plin în mașinile care așteptau în coloană. În urma impactului, șase autoturisme au fost avariate, iar trei persoane din aceeași familie – un bărbat, fiica sa și nepotul de doi ani – au murit. Bărbatul decedat a lăsat în urmă concubina cu care avea șase copii.

În urma anchetei, s-a stabilit fără dubii că șoferul care a provocat accidentul este vinovat. Acesta și-a recunoscut faptele și a cerut să fie judecat în procedură simplificată, ceea ce a dus la reducerea pedepsei cu o treime. Judecătoria Timișoara l-a condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare, motivând că, deși consecințele sunt grave, fapta a fost comisă din culpă, fără intenție. Instanța a ținut cont și de situația familială a inculpatului, care are la rândul său o familie și un frate cu handicap de care trebuie să aibă grijă.

Rudele victimelor au contestat decizia, cerând pedeapsă cu executare, considerând că sancțiunea este prea blândă raportat la gravitatea faptelor și la pierderea celor trei membri ai familiei. Curtea de Apel Timișoara a menținut însă pedeapsa de trei ani cu suspendare, argumentând că individualizarea pedepsei nu se face exclusiv în funcție de rezultat, ci ținând cont de toate circumstanțele prevăzute de lege.

Judecătorii au subliniat că șoferul a acționat pe fondul oboselii și al diminuării atenției, fără intenție, ceea ce relevă o neglijență gravă, dar nu o atitudine deliberată de încălcare a normelor rutiere.

Despăgubiri de aproape un milion de euro, dar limita legală reduce sumele efectiv plătite

În proces s-au constituit părți civile peste 22 de persoane – soție, părinți, copii, nepoți, frați, cumnați – care au cerut daune totale de peste 20 de milioane de lei și rentă pentru copiii minori. Judecătoria Făget a acordat inițial despăgubiri totale de aproximativ 7,1 milioane de lei pentru 18 persoane, cu sume între 100.000 și 750.000 de lei pentru fiecare parte civilă. În apel, Curtea de Apel Timișoara a redus totalul la circa 5 milioane de lei, cea mai mare sumă – 550.000 de lei – fiind acordată femeii care și-a pierdut concubinul, fiica și nepotul. Instanța a motivat că, deși suferința este deosebit de ridicată, despăgubirile trebuie să fie proporționale și echitabile.

Conform sentinței definitive, daunele morale trebuie achitate de City Insurance, prin lichidatorul judiciar Casa de Insolvență Transilvania Filiala Cluj SPRL.

Avocatul Vlad Manoilă, specializat în legislație RCA, a explicat pentru Libertatea că, în cazul City Insurance, aflată în faliment, despăgubirile vor fi plătite de Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), dar există un plafon de 500.000 de lei pentru fiecare creditor de asigurări. „Dacă o parte civilă a obținut o sumă mai mare, nu va putea primi decât suma de 500.000 de lei, urmând ca pentru diferență să se adreseze la masa credală către societatea de insolvență”, a precizat Manoilă.

Deși în 2025 plafonul a fost eliminat, această modificare nu se aplică dosarelor City Insurance aflate în faliment.

Decizia Curții de Apel Timișoara vine la patru ani după accidentul din 2022, într-un context în care accidentele grave pe autostrada A1 continuă să ridice probleme de siguranță rutieră, așa cum s-a întâmplat și în alte cazuri recente, precum accidentul grav de la Orăștie-Sibiu.