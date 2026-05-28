Au început lucrările de reamenajare a intersecției dintre DN1 și DJ 105G, în zona orașului Avrig.

Proiectul vizează transformarea actualei intersecții într-un sens giratoriu, măsură care are ca scop creșterea siguranței rutiere și fluidizarea traficului.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, noul sens giratoriu va facilita accesul șoferilor care intră pe DN1 de pe drumul județean, reducând riscul producerii accidentelor și îmbunătățind condițiile de circulație în zonă.

Lucrările sunt estimate să dureze aproximativ patru luni. Pe durata intervențiilor, traficul se va desfășura în condiții de șantier, iar șoferii trebuie să respecte restricțiile de viteză și semnalizarea temporară instituită în zonă.