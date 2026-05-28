Pe scurt: Tinerii din Sibiu au impresionat juriul la Speak Out 2026, aducând acasă premii la monolog dramatic și scriere creativă.

Elevii sibieni s-au remarcat la faza națională a concursului Speak Out, desfășurată la Bacău în perioada 22-24 mai 2026, unde au obținut mai multe premii și mențiuni, potrivit Inspectoratului Școlar Județean Sibiu.

Competiția, ajunsă la ediția a XVIII-a, a reunit elevi din toată țara și a fost organizată de Asociația EDAR, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Școala Gimnazială „Mihai Drăgan” și Colegiul „Mihai Eminescu” din Bacău.

Concursul a avut două secțiuni: monolog dramatic și scriere creativă, oferind participanților oportunitatea de a-și demonstra abilitățile de comunicare în limba engleză și creativitatea.

Evenimentul a coincis cu Zilele și noaptea muzeelor 2026, iar elevii au avut acces la programe speciale și expoziții tematice în instituțiile de cultură din Bacău.

La secțiunea de monolog dramatic, Sibiul a fost reprezentat de patru elevi de la trei instituții de învățământ: Țepeș-Bobescu Anastasia (clasele V-VI) de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, Nyulas Klara (clasele VII-VIII) de la Colegiul Național „Octavian Goga”, Popa Daria-Maria (clasele IX-X) de la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” și Todoran Theodora (clasele XI-XII) de la Colegiul Național „Octavian Goga”.

Rezultatele obținute de elevii sibieni la această secțiune au inclus Premiul Special al juriului pentru dramatism muzical acordat Daria-Maria Popa și o mențiune pentru Theodora Todoran. Theodora Todoran a mai fost remarcată și în alte competiții de public speaking, după cum arată articolul din arhiva Ora de Sibiu.

La secțiunea de scriere creativă, premiul I la categoria clasele V-VI a fost câștigat de Brânză Miruna-Teodora de la Școala Gimnazială Nr. 25 Sibiu, iar la categoria clasele IX-X, premiul I a revenit lui Giurca Tudor-Ioan de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu. Premiul special pentru originalitate a fost acordat Medeei Ciuca (clasele V-VI) de la Școala Gimnazială Nr. 13, iar premiul special pentru creativitate a mers la Sara Ciucur (clasele IX-X) de la Colegiul Național „Octavian Goga”.

Participanții au avut ocazia să descopere orașul Bacău și să ia parte la activități culturale și recreative.

Una dintre eleve a declarat: „În acest an am avut ocazia de a participa la etapa națională a concursului Speak Out, desfășurată în Bacău. A fost o experiență foarte frumoasă, m-am distrat mult și am cunoscut oameni frumoși și talentați. A fost o plăcere să particip la acest concurs creativ care încurajează tinerele talente să își manifeste originalitatea”.

Inspectorul Școlar General, prof. Emilian-Marius Novac, și inspectorul școlar, prof. Laura-Rita Pitariu, au transmis felicitări elevilor și profesorilor implicați, subliniind importanța promovării excelenței în educație.