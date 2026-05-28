Pe scurt: FIFA este acuzată că a crescut prețurile biletelor la Cupa Mondială 2026 până la 11.000 de dolari. Autoritățile americane investighează și posibile practici înșelătoare privind locurile oferite fanilor.

Autoritățile din New Jersey și New York au anunțat miercuri, 27 mai 2026, lansarea unei investigații oficiale asupra modului în care FIFA gestionează vânzarea biletelor pentru Cupa Mondială 2026.

Ancheta vizează în special sistemul de „dynamic pricing”, prin care prețurile biletelor cresc în funcție de cerere, dar și presupuse practici înșelătoare privind locurile oferite fanilor, potrivit Mediafax.

Procurorul general al statului New Jersey, Jennifer Davenport, și procurorul general al statului New York, Letitia James, au transmis într-un comunicat comun că au primit numeroase plângeri din partea suporterilor. Aceștia acuză FIFA de lipsă de transparență și de majorări exagerate ale tarifelor pentru meciurile Cupei Mondiale 2026.

Investigațiile preliminare și informațiile publicate de presa americană arată că prețurile celor mai căutate bilete au ajuns la aproape 11.000 de dolari. Unele tichete care aveau inițial un preț de 6.730 de dolari au crescut până la 10.990 de dolari în doar câteva luni, ca urmare a sistemului de tarifare dinamică folosit de FIFA.

Jennifer Davenport a criticat strategia organizației internaționale de fotbal, afirmând că procesul de cumpărare a biletelor s-a transformat într-un „labirint de confuzie, falsă raritate și prețuri imposibil de mari”.

Autoritățile susțin că mai mulți suporteri care au cumpărat bilete din categoria premium au fost ulterior informați că locurile lor nu mai corespund categoriei achiziționate inițial. FIFA ar fi introdus ulterior o subcategorie specială de locuri „front zone”, ceea ce a dus la retrogradarea unor bilete deja cumpărate.

Tensiunile dintre FIFA și autoritățile din New Jersey durează de mai multe luni.

Guvernatoarea statului, Mikie Sherrill, a criticat în repetate rânduri costurile uriașe suportate de administrația locală pentru infrastructură, securitate și modernizarea stadionului MetLife, arena care va găzdui opt meciuri ale Cupei Mondiale 2026. Conflictul s-a amplificat după ce autoritățile locale au anunțat bilete de tren de 150 de dolari pentru transportul fanilor către stadion, preț ulterior redus la 98 de dolari prin sponsorizări private.

În paralel, FIFA și comitetul de organizare au decis să ofere 1.000 de bilete la prețul de 50 de dolari pentru locuitorii din New York City, decizie interpretată de oficialii din New Jersey drept o marginalizare a statului care găzduiește efectiv meciurile. Subiectul costurilor ridicate pentru suporteri a mai fost abordat și în contextul prețurilor exorbitante pentru suporteri la Campionatul Mondial din SUA.

Până în acest moment, reprezentanții FIFA nu au oferit un punct de vedere oficial privind acuzațiile formulate de autoritățile americane.