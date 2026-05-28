Pe scurt: FITS 2026 vine cu un număr record de evenimente și artiști internaționali. Tema ediției este „Suflet”, iar programul complet este deja disponibil online.

Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu a găzduit joi, 28 mai 2026, a doua conferință de presă dedicată Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) 2026. Potrivit organizatorilor, programul complet al ediției a 33-a a festivalului a fost publicat, iar evenimentul va avea loc în perioada 20–29 iunie 2026.

Constantin Chiriac, președintele FITS și directorul general al TNRS, a anunțat că ediția din acest an va aduce la Sibiu 848 de evenimente, cu 8 mai multe decât anul trecut. „În pofida tuturor provocărilor pe care le-am întâmpinat anul acesta, cu creșteri uriașe de prețuri în toate domeniile, cu alte dificultăți economice la nivel mondial, iată că reușim să creștem de la an la an amploarea acestui eveniment. N-am fi reușit să facem asta fără sprijinul tuturor partenerilor, începând cu Primăria Sibiu și Consiliul Local, principalii finanțatori, continuând cu Guvernul României prin Ministerul Culturii, Ministerul Educației și Cercetării și ICR. Președinția ne-a acordat și în acest an Înaltul Patronaj, avem în continuare sprijinul partenerilor diplomatici, al instituțiilor locale, al partenerilor comerciali și al partenerilor media. Mai mult ca oricând, ne-am bucurat să avem sprijinul tuturor ca să putem construi mai departe povestea acestui Festival. Este un efort colectiv în care mii și mii de oameni au pus SUFLET pentru un eveniment care este de mulți ani un important Ambasador Cultural pentru România”, a declarat Constantin Chiriac, citat de Ora de Sibiu.

Ediția din 2026 are ca temă „Suflet”, iar organizatorii au subliniat rolul parteneriatelor strategice cu ambasadele Franței, Germaniei, Spaniei, Norvegiei, Japoniei, Marii Britanii, Chinei, Austriei, Italiei și Republicii Moldova. Mesajele ambasadorilor acestor țări au fost transmise în cadrul conferinței, atât pentru jurnaliștii prezenți, cât și pentru publicul care a urmărit online pe Facebook și YouTube.

Programul festivalului, disponibil pe site-ul sibfest.ro, include secțiuni diverse: spectacole-lectură (5 evenimente), conferințe de presă și conferințe speciale (21 de evenimente), expoziții (223 de evenimente), Platforma de Arte Vizuale (PAV), Therme Forum, Platforma de Cercetare Doctorală, ateliere și masterclassuri, bursa de spectacole, lansări de carte (15 evenimente). Publicul este invitat să participe la toate aceste activități.

FITS 2026 așteaptă la Sibiu peste 5.000 de artiști din 83 de țări. Numărul mare de evenimente și diversitatea programului continuă tradiția festivalului, care a crescut constant în ultimii ani. Pentru comparație, ediția precedentă a avut 840 de evenimente.

Programul complet și detalii despre fiecare eveniment pot fi consultate pe site-ul oficial al festivalului.

Teatrul Național „Radu Stanca” continuă să fie un reper pentru scena culturală sibiană, atât prin FITS, cât și prin proiecte precum Scena Digitală, care aduce spectacole în premieră pentru publicul larg.