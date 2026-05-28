Președintele FITS, Constantin Chiriac, a dezvăluit detaliile noii strategii de parteneriat: peste 1.000 de bilete vor ajunge gratuit la spectatori prin concursuri, iar locuri noi au fost puse în vânzare astăzi, de la ora 12:00.

Astăzi, joi, 28 mai, începând cu ora 10:00, sediul Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu a găzduit conferința de presă dedicată evenimentelor speciale și parteneriatelor strategice din cadrul ediției 2026 a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS).

În cadrul întâlnirii, Constantin Chiriac, Președintele FITS și Director General al TNRS, a adus vești excelente atât pentru iubitorii de teatru care nu au mai găsit tichete, cât și pentru cei care vor să participe la activitățile stradale din inima orașului.

Sursa foto: Nicolae Gligor

Veste uriașă: Bilete noi pentru Faust, Ivanov și O noapte cu Morricone

Odată cu un număr record de 44 de spectacole deja declarate sold-out, organizatorii au făcut eforturi logistice considerabile pentru a suplimenta locurile în săli. Constantin Chiriac a anunțat că astăzi, exact de la ora 12:00, au fost puse în vânzare noi bilete pentru cele mai vânate producții ale festivalului.

Printre spectacolele care au primit locuri suplimentare se numără faimosul „Faust” (programat pe 28 iunie), „Ivanov”, dar și mult-așteptata producție „O noapte cu Morricone” din 19 și 20 iunie. Publicul va mai putea achiziționa bilete suplimentare și la „Colibri”, „Povestea prințesei deocheate”, „Frumusețe fără margini”, „Pescărușul”, spectacolul yemenit „Neasemuita poveste a lui Abdullah Hosseini și a fugii lui în pustie”, precum și la piesa „Scrisoarea” (Teatrul Popular, regizat de Milo Rau) din 27 și 28 iunie.

Toate aceste noi locuri sunt deja disponibile în sistemul de vânzare. Detaliile tehnice privind transmisiunile și actualizările sunt distribuite în timp real pe pagina oficială de Facebook (în limba română) și pe canalul de YouTube (în limba engleză).

Confirmând încă o dată statutul de fenomen cultural, tichetele suplimentate pentru spectacolul „Faust” s-au vândut integral în prima oră după repunerea lor în vânzare.

Aproape 1.000 de bilete oferite cadou

O altă noutate absolută a acestei ediții o reprezintă implicarea activă a marilor sponsori, care au achiziționat în avans aproximativ o mie de bilete cu scopul exclusiv de a le dărui publicului din Sibiu și din întreaga țară prin intermediul unor competiții interactive.

Conform declarațiilor directorului TNRS, marile branduri vor amenaja instalații speciale în Piața Mare și pe zona pietonală, transformând centrul istoric într-un spațiu vibrant de dialog și interacțiune. De exemplu, Lidl, în calitate de partener principal, a achiziționat 180 de bilete pe care le va pune în joc zi de zi în cadrul unei instalații dedicate din Piața Mare, unde trecătorii vor putea participa la competiții.

De asemenea, CEC Bank s-a alăturat demersului cumpărând 200 de bilete destinate publicului din Sibiu și din România, ce vor fi acordate tot prin concurs. Pe de altă parte, BRD Groupe Societe Generale va pregăti o surpriză emoționantă, invitând special un grup de familii să urmărească spectacolul renumitei Fanny Ardant, „Cassandra”.

„Invităm publicul nostru drag să participe la toate competițiile pe care partenerii le fac, pentru că vorbim de aproape o mie de bilete pe care le-au primit partenerii noștri, în așa fel încât ele să poată să ajungă prin competiție la spectatori. Fiecare dintre sponsori va avea o instalație, o formă de competiție pe care o vor anunța. E normal să le dăm libertatea de a-și prezenta formele prin care spectatorii care vor veni în Piața Mare, pe pietonală și în toate celelalte locuri, vor putea intra în dialog cu ei și să se bucure de această competiție. Nu putem să-i limităm. Este marea bucurie că vor să cumpere și să dăruiască bilete”, a declarat Constantin Chiriac.

Deschidere internațională: Legături strânse cu Turcia, Japonia și Austria

Sprijinul oferit de sponsori nu se limitează doar la premii pentru public, ci susține direct dimensiunea multiculturală a festivalului. Garanti Bank, descris ca un veritabil „partener al diversității culturale”, a facilitat deplasarea echipei sibiene în Antalya și va sprijini o serie de coproducții realizate în colaborare cu teatrele naționale din Turcia, sprijinind totodată și conexiunea strânsă cu cultura spaniolă.

În același timp, JTI își concentrează suportul de tradiție pe relația culturală profundă cu Japonia, în timp ce Raiffeisen Bank consolidează parteneriatul strategic cu Austria. Mai mult, colaborarea cu Raiffeisen aduce o oportunitate majoră la nivel național: echipa teatrului din Sibiu va juriza proiectele sociale, culturale și educaționale pe care banca le finanțează în toată România, oferind premii totale în valoare de 2 milioane de lei.

Biletele suplimentate au fost deja emise și pot fi accesate de public. FITS 2026 promite astfel să fie nu doar o sărbătoare a artelor spectacolului, ci și un model de implicare a comunității și a partenerilor economici în viața culturală a Sibiului.