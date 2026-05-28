CSȘ HC Sibiu și-a aflat grupa de la Turnul Final de handbal masculin pentru juniori 2, care se va disputa în perioada 3-7 iunie, la Turda.

”Gașca nebună” de la CSȘ HC Sibiu s-a calificat la Turneul Final după ce a ocupat primul loc în grupa geografică, cu maxim de puncte, apoi s-a situat tot pe prima poziție în grupa de la turneul semifinal.

În urma tragerii la sorți de la sediul Federației de Handbal, CSȘ HC Sibiu a fost repartizată în Grupa B, alături de TEC București, LPS Bihorul Oradea și L.T. “Liviu Rebreanu” Turda.

Din Grupa A vor face parte CS Dinamo București, CSU Suceava, HC Buzău și SCM Timișoara.

Program meciuri CSȘ HC Sibiu la Turda:

03.06.2026, ora 17.00: CSȘ HC Sibiu – L.T. “Liviu Rebreanu” Turda

04.06.2026, ora 19.00 TEC București – CSȘ HC Sibiu

05.06.2026, ora 19.00 CSȘ HC Sibiu – LPS Bihorul Oradea

Lot CSS HC Sibiu: Răduțac Adelin, Kutlu Hasan, Blaga Bogdan, Fliter Andrei, Fliter David, Purcarea David, Scorobeț Vlad, Bogdan George, Ragabeja Matei, Dobrin Flavius, Boita Dragoș, Nimigean Andrei, Hila Stefan, Voicu Ticarau Eduard, Prode Raul, Toma Neagoie și Purcărea Dragoș.

Antrenori: Gabriel Șofronici, Damian Matei