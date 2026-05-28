Deputatul de Sibiu, Raluca Turcan, a anunțat pe pagina sa de Facebook adoptarea în unanimitate, în Parlament, a unei legi pe care a inițiat-o și care vizează adaptarea serviciilor sociale pentru toate tipurile de dizabilități.

Potrivit acesteia, noua lege reprezintă „un pas necesar și corect” pentru cei aproape 943.000 de români cu dizabilități care trăiesc în prezent în România și care se confruntă zilnic cu dificultăți în accesarea serviciilor publice și sociale.

Raluca Turcan a subliniat că, până acum, accesibilitatea a fost redusă de multe ori doar la existența unei rampe de acces, însă incluziunea reală presupune comunicare adaptată și servicii concepute pentru nevoile fiecărei persoane.

Redăm integral mesajul deputatului de Sibiu, Raluca Turcan

“Cu vot unanim, Parlamentul a susținut legea pe care am inițiat-o pentru servicii sociale adaptate tuturor tipurilor de dizabilități.

Este un pas necesar și corect pentru cei aproape 943.000 de români cu dizabilități care trăiesc astăzi în România, majoritatea în comunitate, printre noi, dar care se lovesc zilnic de lipsa unor servicii cu adevărat accesibile.

Până acum, accesibilitatea s-a rezumat de multe ori la o rampă la intrare. Însă adevărata incluziune înseamnă comunicare adaptată, informații accesibile și servicii gândite pentru nevoile reale ale fiecărei persoane.

Prin această lege, instituțiile publice și private care oferă servicii sociale vor avea obligația să adapteze comunicarea și procedurile în funcție de tipul de dizabilitate. Vor trebui să ofere materiale în Braille, audio sau video subtitrat, interpretare în limbaj mimico-gestual și limbajul semnelor, comunicare alternativă și augmentativă, semnalizare adaptată și personal instruit pentru interacțiunea cu persoanele cu nevoi speciale.

Este o nevoie reală de servicii sociale adaptate.

Nu vorbim despre privilegii, ci despre demnitate, egalitate și acces real la drepturi.

Empatia trebuie să se transforme în măsuri concrete și în legi care schimbă vieți. Astăzi facem încă un pas spre o Românie mai incluzivă, în care fiecare voce contează și fiecare om este respectat.”