Pe scurt:
Familia Regală a ajuns la Sibiu pentru un eveniment aniversar la Academia Forțelor Terestre. Vizita marchează 160 de ani de la sosirea Principelui Carol în România.
Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și Alteța Sa Regală Principele Radu au vizitat joi, 28 mai 2026, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu. Potrivit Primăriei Municipiului Sibiu, la eveniment au participat și reprezentanți ai instituțiilor locale, printre care primarul Astrid Fodor, care a transmis un mesaj de bun venit din partea orașului.
Vizita Familiei Regale are loc în cadrul manifestărilor dedicate aniversării a 160 de ani de la venirea în România a Principelui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen. Istoria Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” este strâns legată de tradiția învățământului militar românesc și de numele Principelui Carol. Școala de Ofițeri de Infanterie „Principele Carol”, precursoarea academiei sibiene, a fost înființată în 1932 și a purtat numele acestuia.
Evenimentul de la Sibiu subliniază legătura istorică dintre Familia Regală și instituțiile militare din România.
Mai multe detalii despre vizita Familiei Regale la Sibiu pot fi găsite și în articolul Familia Regală vine la Sibiu: Margareta și Principele Radu vizitează AFT-ul.
sursa foto: Primăria Municipiului Sibiu
Ultima oră
- Acțiune de salvare contra cronometru în zona Cabanei Suru: biciclist transportat cu elicopterul la Sibiu / video acum 6 minute
- Teoria geamului spart în Sibiu: un singur sac lăsat pe jos poate transforma o platformă curată într-un focar de mizerie acum 51 de minute
- Analiză Storia: Cât costă apartamentele în mai 2026. La Sibiu, prețurile sunt aproape identice între nou și vechi acum o oră
- Autostrada Sibiu – Făgăraș avansează: a fost emisă o nouă autorizație pentru tronsonul 4 acum 2 ore
- Majestatea Sa Margareta și Principele Radu au vizitat Academia Forțelor Terestre din Sibiu / foto acum 3 ore