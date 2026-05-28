Pe scurt: Familia Regală a ajuns la Sibiu pentru un eveniment aniversar la Academia Forțelor Terestre. Vizita marchează 160 de ani de la sosirea Principelui Carol în România.

Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și Alteța Sa Regală Principele Radu au vizitat joi, 28 mai 2026, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu. Potrivit Primăriei Municipiului Sibiu, la eveniment au participat și reprezentanți ai instituțiilor locale, printre care primarul Astrid Fodor, care a transmis un mesaj de bun venit din partea orașului.

Vizita Familiei Regale are loc în cadrul manifestărilor dedicate aniversării a 160 de ani de la venirea în România a Principelui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen. Istoria Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” este strâns legată de tradiția învățământului militar românesc și de numele Principelui Carol. Școala de Ofițeri de Infanterie „Principele Carol”, precursoarea academiei sibiene, a fost înființată în 1932 și a purtat numele acestuia.

Evenimentul de la Sibiu subliniază legătura istorică dintre Familia Regală și instituțiile militare din România.

