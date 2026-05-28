Pe scurt: Tunelul Momaia, primul tunel de autostradă forat în stâncă din România, va fi dat în folosință pe lotul Tigveni – Curtea de Argeș. Șoferii vor putea circula neîntrerupt pe aproape 54 de kilometri din A1.

Șoferii vor putea circula, începând din luna august 2026, pe un nou segment de autostradă prin Munții Carpați, pe lotul Tigveni – Curtea de Argeș al Autostrăzii Sibiu – Pitești (A1). Potrivit Libertatea, lucrările pe această secțiune, cu o lungime de 9,86 kilometri, sunt realizate de constructorul austriac Porr Construct și au ajuns la un stadiu fizic de peste 90%.

Deși termenul contractual pentru finalizarea lucrărilor era stabilit pentru februarie 2027, autoritățile au anunțat că deschiderea circulației va avea loc cu peste șase luni mai devreme. „O dăm în trafic în luna august 2026”, a transmis joi, 28 mai 2026, Irinel Scrioșteanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor. El a adăugat: „Strămoșii noștri treceau Carpații cu armele în mâini, să apere țara și să facă Marea Unire. Noi construim autostrăzi prin Carpați, să facem România puternică și demnă. Hai România, hai că se poate!”

Unul dintre cele mai complexe elemente ale acestei secțiuni este Tunelul Momaia, cu o lungime de 1.350 de metri. Acesta este primul tunel veritabil de autostradă din România forat în stâncă, realizat prin metoda austriacă NATM (New Austrian Tunneling Method). Tunelul este format din două galerii independente pentru fiecare sens de mers, denumite „Daniela” (sens Pitești – Sibiu) și „Alina” (sens Sibiu – Pitești).

Pe lângă tunel, proiectul include construcția a douăsprezece poduri, pasaje și viaducte majore, precum și amenajarea unui nod rutier important la Tigveni. În luna aprilie, constructorul Porr a precizat că mai are de finalizat suprastructura STR 1 (celelalte 11 structuri fiind deja terminate), lucrările de terasamente, suprastructura drumului (fundație de balast, balast stabilizat, mixturi asfaltice), dispozitivele pentru scurgerea apelor, clădirile tehnice ale tunelului, iluminatul și sistemele ITS, rețelele de utilități din tunel (iluminat, telecomunicații, apă pentru prevenirea incendiilor, ventilație), montarea parapetelor de siguranță, dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatație, protecția anticorozivă și sistemele de evacuare a apelor de pe structuri.

Valoarea totală a proiectului este de 1,67 miliarde de lei (fără TVA), finanțarea fiind asigurată prin Programul Transport 2021-2027.

Odată cu inaugurarea din luna august 2026, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe o lungime totală de aproape 54 de kilometri din Autostrada Sibiu – Pitești. Pe același tronson, lucrările la tuneluri, viaducte și terasamente avansează simultan.