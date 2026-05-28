Între viața de familie, jobul full-time și ritmul agitat al fiecărei zile, Oana își găsește timp pentru încă ceva: să adune copii laolaltă, departe de ecrane, în jurul jocului, al prieteniei și al lucrurilor simple.

Sibianca organizează lunar ateliere dedicate copiilor cu vârste între 10 și 13 ani. Participarea se face pe bază de donație, iar banii rămași după acoperirea costurilor sunt direcționați către cauze caritabile locale.

Oana spune că organizarea evenimentelor caritabile a pornit dintr-o observație simplă, dar care i-a rămas în minte. „Mi-a venit ideea pentru că am un copilaș de vârsta asta și văd că mulți preadolescenți petrec foarte mult timp în fața ecranelor, uitând să se joace. Am zis să creez astfel de contexte care să îi aducă aproape: socializare, joacă, prietenie. Petrecând timp împreună și jucându-se, au foarte multe de învățat”, spune Oana.

Eveniment după eveniment, ideea a prins contur. Cel organizat luna aceasta este deja al șaptelea, iar interesul copiilor îi confirmă că există o nevoie reală pentru astfel de întâlniri. „Nevoia chiar există. Copiii vin, participă, se bucură de experiență. Se participă cu o donație minimă recomandată, care acoperă costurile fixe, iar restul banilor merg către cauze caritabile”, povestește ea.

De această dată, donațiile vor ajunge la „Șura dă Aripi – Afterschool Social”. „Pentru că bunele obiceiuri se cultivă de mici. Învățăm să fim empatici, umani și să vedem că atunci când faci bine, totul în jur începe să înflorească”, a spus sibianca.

„Fac totul din pasiune”

Oana spune că organizarea atelierelor nu are legătură cu ideea unui proiect comercial, ci cu dorința sinceră de a crea spații în care copiii să se simtă bine unii cu alții. „Jobul meu principal este cel în domeniul imobiliarelor. Evenimentele pentru copii le fac din pasiune, pentru copii și pentru a oferi aceste contexte. Le organizez o dată pe lună și necesită implicare, organizare a timpului, să pui cap la cap toate lucrurile. Dar totul vine într-un mod foarte natural și chiar simt că asta trebuie să fac. Lucrurile se întâmplă”, povestește Oana.

În jurul atelierelor s-a format și o mică comunitate. „Fiecare eveniment vine cu un număr limitat de locuri, ca eu și persoana cu care organizez să putem gestiona totul cum trebuie. Nu e ceva comercial. O facem din drag, pentru copii. Banii care vin susțin mai multe cauze, iar cei de la Șura Culturală ne pun la dispoziție locația”, mai spune aceasta.

Iar pentru Oana, inspirația vine chiar de la cei mici. „Copiii mă inspiră. Simt că sunt în locul potrivit. Se face timp pentru ceea ce ne place și pentru ceea ce ni se potrivește”, mai spune sibianca.

Paella și sangria adaptată vârstei

Următorul atelier va avea loc pe 7 iunie, de la ora 14:30, la Șura Culturală din Gușterița și va avea tema unei după-amiezi spaniole dedicate copiilor cu vârste între 10 și 13 ani. Participanții vor pregăti și servi paella la cină — „nu vă speriați, nu eu gătesc”, glumește Oana — și vor avea parte de o variantă de sangria adaptată vârstei lor. Părinții sunt bineveniți să ia parte la experiență, dacă își doresc să petreacă timpul alături de copii.

Pe lângă partea culinară, copiii vor participa la un atelier creativ în cadrul căruia își vor împleti propriile plase de mingi, după conceptul realizat de Iulia Lavu – Knots Designer, căreia organizatorii îi mulțumesc pentru susținere, chiar dacă de această dată nu va putea fi prezentă fizic. După atelier, copiii vor avea timp pentru joacă liberă în grădină, fără telefoane și fără grabă: fotbal, șotron, badminton, v-ați ascunselea și alte jocuri ale copilăriei. Dress code-ul propus este în culorile galben și roșu, iar locurile sunt limitate la 20 de participanți.