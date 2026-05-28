Pe scurt: Sibiu devine epicentrul sportului și muzicii între 29 mai și 7 iunie, iar podcastul „Vocea Comunității” aduce în prim-plan poveștile orașului.

Municipiul Sibiu devine, în perioada 29 mai – 7 iunie 2026, scena unui amplu proiect comunitar care aduce împreună sportul, muzica și inițiativele locale.

Potrivit organizatorilor, proiectul „O Comunitate” va transforma orașul într-un spațiu viu, cu evenimente sportive, concerte, activări comunitare și experiențe dedicate tuturor celor interesați să redescopere orașul prin mișcare și întâlniri în aer liber.

Evenimente sportive, concerte și activități comunitare în tot orașul

Programul debutează vineri, 29 mai 2026, cu Carb-Up Party by IFM pe Strada Turnului, între orele 18:00 și 22:30. Evenimentul este dedicat alergătorilor, voluntarilor și tuturor celor care vor să intre în atmosfera proiectului, cu acces liber și preparate culinare înainte de startul Maratonului Internațional Sibiu.

Sâmbătă, 30 mai 2026, Strada Andrei Șaguna devine una dintre cele mai active zone ale orașului, găzduind „Sportul pentru Toți by Decathlon”.

Evenimentul transformă spațiul urban într-un teren deschis pentru sport și mișcare, cu activități organizate împreună cu cluburi și asociații sportive locale.

Între orele 08:00 și 22:00, participanții pot beneficia de vouchere Decathlon (în limita stocului disponibil) și de programul Buy Back, care permite schimbarea echipamentului vechi cu vouchere pentru susținerea sportului sustenabil. Terenurile vor fi disponibile pentru oricine dorește să joace sau să facă mișcare, iar organizatorii vor pune la dispoziție mingi și vor facilita meciuri spontane.

Tot pe 30 mai, traseul maratonului va fi animat de evenimente conexe, printre care:

08:30 – 10:30: DJ Booth în Parcul Sub Arini, unde alergătorii vor fi întâmpinați cu muzică live.

08:15 – 22:00: The Hipodrome of Music, pe platforma de lângă Podul Maria Terezia, cu muzică pe tot parcursul zilei (pauză de liniște între 13:00 și 14:00).

08:00 – 22:00: Pune Mâna pe Chitară, în Piața Huet, lângă Podul Minciunilor, unde chitarele vor anima atmosfera maratonului.

10:00 – 22:30: Street Delivery, în Piața Schiller, spațiu de întâlnire și relaxare.

08:05 – 11:15: Trupa Pulsar, pe strada Avram Iancu, lângă Biserica Ursulinelor, cu ritmuri de tobe și dans pentru susținerea alergătorilor.

Duminică, 31 mai 2026, „Pune Mâna pe Chitară” revine în Piața Huet până la ora 15:00, continuând atmosfera muzicală și comunitară în centrul orașului.

Proiectul „O Comunitate” continuă până în 7 iunie 2026, incluzând între 4 și 7 iunie Focus Festival, unul dintre cele mai apreciate festivaluri locale, organizat în Parcul Sub Arini.