Compania PeFoc.ro marchează 26 de ani pe piața din România printr-o campanie aniversară, dedicată clienților care achiziționează surse de încălzire. În perioada 16-31 Mai 2025, cei care plasează o comandă eligibilă în valoare de minimum 3.700 lei vor primi un grătar Weber Compact Kettle 47 cm cadou. Acest grătar pe cărbuni este ideal pentru mesele de vară în curte sau pe terasă, alături de familie și prieteni.

O poveste sibiană construită în jurul focului

PeFoc.ro a pornit ca o afacere de familie, crescută în jurul unei pasiuni clare: focul, confortul locuinței și produsele durabile. În cei 26 de ani pe piața din România, PeFoc.ro și-a construit treptat prezența în domeniul șemineelor, sobelor și coșurilor de fum, iar de-a lungul timpului compania a rămas legată de aceeași idee: focul nu înseamnă doar încălzire, ci și atmosferă, siguranță și timp petrecut cu cei dragi. Dacă la început PeFoc.ro a fost asociat mai ales cu șeminee, sobe, coșuri de fum și alte surse de încălzire, extinderea către zona outdoor a venit firească. Focul nu aparține doar iernii. El se regăsește și în serile de vară, în grătare pe cărbuni, în mesele pregătite afară și în proiectele de bucătărie exterioară. Această direcție completează natural activitatea companiei: de la căldura din casă la grătarul din curte, legătura rămâne aceeași — produse solide, folosite în jurul casei, familiei și prietenilor.

Cum funcționează campania aniversară

Campania aniversară PeFoc.ro se desfășoară în perioada 16-31 Mai 2025. În acest interval, orice comandă plasată pe site care include o sursă de încălzire și are o valoare minimă de 3.700 lei primește cadou un grătar pe cărbuni Weber Compact Kettle cu diametrul de 47 cm. În zona produselor eligibile pot intra focare șemineu, sobe pe lemne, termoșemineu pe peleți sau alte surse de încălzire disponibile pe site. Condițiile campaniei trebuie verificate înainte de plasarea comenzii, oferta fiind valabilă pe o perioadă limitată și în limita stocului disponibil.

Grătar Weber cadou pentru mesele în aer liber

Weber Compact Kettle 47 cm este un grătar pe cărbuni cu design compact, potrivit pentru curți, terase sau spații mai restrânse. Cuva și capacul sunt emailate porțelanat, rezistente la rugină, fisuri și zgârieturi, iar ventilele ajustabile permit reglarea temperaturii în timpul gătitului. Grătarul oferă rezultate bune de rumenire, fiind potrivit pentru mese simple de vară: mici, cârnați, legume, frigărui sau carne la jar. Cele două roți robuste îl fac ușor de mutat, astfel încât poate fi folosit comod în diferite zone ale curții sau terasei. Pentru mulți sibieni, un astfel de grătar Weber cadou înseamnă mai mult decât un accesoriu de sezon. Înseamnă o masă în aer liber, familie, prieteni, voie bună și amintiri de vară construite în jurul focului. Cititorii pot consulta campania aniversară pe site-ul PeFoc.ro și pot verifica produsele eligibile în perioada 16-31 Mai 2025, în limita stocului disponibil.