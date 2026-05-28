Pe scurt: Sibienii au primit mere în schimbul țigărilor pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, într-o acțiune care promovează renunțarea la fumat și un stil de viață sănătos.

Peste 70 de kilograme de mere au fost distribuite sibienilor joi, 28 mai 2026, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, în cadrul acțiunii „Mere contra țigări”, parte a campaniei antifumat „Respiră liber”.

Evenimentul a fost organizat de Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, în parteneriat cu Asociația Crucea Roșie Sibiu.

Acțiunea a atras numeroși sibieni care au ales să renunțe simbolic la țigări în schimbul unui măr. Merele au fost oferite de compania Carrefour Sibiu, partener tradițional al campaniei. Țigările colectate au fost distruse simbolic, pentru a transmite un mesaj clar despre importanța renunțării la fumat și adoptării unui stil de viață sănătos.

„Ne bucurăm că această campanie continuă să atragă interesul sibienilor și că mesajul nostru privind prevenția și protejarea sănătății ajunge la un număr tot mai mare de persoane. Acțiunea «Mere contra țigări» este un simbol al alegerilor sănătoase și al responsabilității față de propria sănătate. Prin astfel de evenimente ne dorim să încurajăm renunțarea la fumat și să promovăm prevenția ca parte esențială a unui stil de viață echilibrat”, a declarat Cristian Roman, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.

La eveniment au participat cadre medicale ale spitalului și voluntari ai Asociației Crucea Roșie Sibiu, care au distribuit merele și au transmis mesaje de informare și conștientizare către populație.

„Voluntarii Crucii Roșii Sibiu se implică de fiecare dată cu responsabilitate în acțiuni dedicate sănătății comunității. Ne bucurăm să fim parteneri în această campanie și să contribuim la promovarea unor obiceiuri sănătoase, mai ales în rândul tinerilor. Fiecare gest de renunțare la fumat reprezintă un pas important pentru sănătate și pentru creșterea calității vieții”, a declarat Raluca Morar, directorul Asociației Crucea Roșie Sibiu.

Campania antifumat „Respiră liber” este organizată de Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu, și se desfășoară în perioada 25 mai – 5 iunie 2026. În cadrul campaniei au loc activități de informare, educație și prevenție, inclusiv sesiuni de consiliere antifumat pentru elevi și spirometrii gratuite atât în municipiul Sibiu, cât și în localități rurale.

Campania va continua cu sesiuni de spirometrii gratuite programate în localitatea Brădeni, pe 3 iunie, și în Piața Mare din Sibiu, pe 5 iunie. Detalii despre acțiunea de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu pot fi găsite și în articolul Mere în schimbul țigărilor, la Sibiu: campania „Respiră liber” revine pe Nicolae Bălcescu.

Galerie Foto