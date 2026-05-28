Ediția din acest an a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu aduce schimbări importante pentru publicul care iubește evenimentele în aer liber. Constantin Chiriac a anunțat că, deși licitația oficială a fost contestată în instanță, spectacolul cu drone va avea loc datorită unui parteneriat privat care a ales să susțină integral costurile, iar macaralele folosite pentru spectacole în Piața Mare dispar.

Astăzi, 28 mai, sediul Teatrului Național „Radu Stanca” a găzduit conferința de presă dedicată evenimentelor speciale din cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) 2026. Constantin Chiriac a anunțat o ediție record în aer liber, dar și soluții de ultim moment pentru a depăși blocajele birocratice și legislative.

În ciuda contestațiilor, dronele rămân

Una dintre cele mai așteptate atracții ale festivalului, spectacolul cu drone, a fost la un pas de a fi blocată de birocrație. Din cauza unui conflict între doi ofertanți, licitația publică a fost contestată și va ajunge în instanță. Cu toate acestea, președintele FITS, Constantin Chiriac, a asigurat sibienii că show-ul va avea loc conform programului.

„Vom avea spectacol cu drone. Facem de patru ani, e normal! Cum să omorâm pisici, câini și păsări cu artificii? Din cauza a doi competitori care nu s-au înțeles, am fost nevoiți să lăsăm licitația să fie judecată de un tribunal. Dar, datorită credibilității acestui festival, un partener privat, firma cu care am colaborat și până acum, va prelua integral costurile. Vom avea cele două evenimente pe banii sponsorului”, a explicat Constantin Chiriac.

Adio, macarale în Piața Mare!

Anul acesta, Piața Mare va arăta diferit, deoarece organizatorii au decis să renunțe la spectacolele care necesitau instalarea macaralelor. Decizia a fost dictată de procedurile legislative extrem de rigide și de costurile care deveniseră nejustificate. În locul acrobațiilor pe structuri metalice, festivalul propune o alternativă mult mai poetică: „plasticienii volanți”, figurine gigantice care vor pluti peste public.

Constantin Chiriac a explicat direct situația:

„Nu vom mai avea macarale în piață pentru că este o procedură foarte lungă și costisitoare. Și decât să plătesc niște sume aberante, am preferat să aduc companii care să ne permită să avem aceste evenimente. Noi nu avem timp să ne plângem, nu avem timp să spunem că sunt legi care nu ne permit. E o prostie. Decât să expunem Sibiul, prefer să prezentăm lucruri care sunt certe, care sunt agreate și care vor face mare plăcere.”

O prezență fără precedent în stradă

Ediția 2026 se anunță a fi cea mai dinamică de până acum în ceea ce privește ocuparea spațiului public. Cu peste 230 de evenimente programate în aer liber, festivalul își propune să transforme fiecare colț al orașului într-o scenă, mizând pe inovație vizuală și tehnologie acolo unde metodele clasice de producție s-au lovit de bariere administrative.