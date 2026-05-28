Pe scurt: Circuitul „Mocănița” din Sadu va fi rezervat doar pentru bicicliști și pietoni, fără acces pentru tractoare, ATV-uri sau căruțe. Primăria promite soluții pentru accesul la terenurile agricole.

Primăria comunei Sadu a transmis miercuri, 27 mai 2026, o clarificare privind regimul de circulație pe viitorul circuit cicloturistic „Mocănița”, după ce mai mulți proprietari de terenuri au solicitat informații despre posibilitatea de a circula cu tractoare, utilaje agricole, motociclete, ATV-uri sau căruțe pe traseu.

Potrivit Primăriei Sadu, după finalizarea și recepționarea investiției, traseul va avea destinație exclusivă de pistă cicloturistică și traseu pietonal. Proiectul este conceput, finanțat și autorizat pentru utilizarea de către bicicliști și pietoni, iar accesul altor tipuri de vehicule nu va fi permis.

„Circulația cu tractoare, utilaje agricole, motociclete, ATV-uri, autoturisme sau căruțe nu va fi permisă pe traseu”, a precizat Primăria Sadu. Autoritățile locale au explicat că această regulă nu reprezintă o restricție impusă proprietarilor, ci o obligație legală și tehnică, derivată din destinația investiției, normele de siguranță și condițiile de exploatare asumate prin proiect. Circulația vehiculelor motorizate sau a utilajelor grele ar putea pune în pericol utilizatorii traseului și ar duce la degradarea infrastructurii realizate din fonduri publice.

Primăria Sadu a subliniat că dreptul de proprietate și accesul la terenurile agricole, fânețe și grădini vor fi respectate. „Vom identifica și menține soluțiile necesare pentru asigurarea accesului legal la proprietăți, fără a afecta funcționarea circuitului cicloturistic”, au transmis reprezentanții administrației locale.

Proiectul „Mocănița” este prezentat de autorități ca un viitor simbol al comunei, dedicat mișcării, recreerii și turismului verde, valorificând frumusețea Văii Sadului și respectul față de natură.