Primarul municipiului Sibiu a anunțat că o comisie de control va merge în Magnolia Residence pentru a verifica câte locuri de parcare există, după ce un reprezentant al asociației de proprietari a venit pentru a doua oară în Consiliul Local să prezinte problemele din cartier.

Sibianul Lucian Albu, reprezentant al Asociației de Proprietari Magnolia Residence, a venit din nou în fața consilierilor locali penru a le aduce în atenție o problemă stringentă din cartierul în care locuiește. Omul spune că dezvoltatorul care a realizat blocurile acolo, deși și-a asumat amenajarea a 1.200 de locuri de parcare, a livrat cu câteva sute mai puține.

Citește și: Locatari revoltați în Magnolia din cauza parcărilor. Dezvoltator: „Unii și-au cumpărat un singur loc și au 3 mașini” / video

Bărbatul a cerut municipalității să trimită o echipă de control în teren. „Ne lipsesc locuri de parcare supraterane, lipsesc cele subterane, cotele drumurilor nu sunt conforme. Argumentul primit data trecută, să așteptăm recepția finală, nu e pertinent. Drumurile și parcările sunt vândute, intabulate, deci nerespectarea hotărârilor de Consiliu Local este evidentă. Solicit trimiterea unei echipe de control în teren care să facă un raport scris cu abaterile constatate”, a spus Lucian Albu, proprietarul unui apartament și reprezentant al Asociației de Proprietari Magnolia Residence.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

El a mai cerut municipalității să găsescă soluții suplimentare pentru deficitul locurilor de parcare, menționând că unii locatari blochează inclusiv domeniul public, parcând nu doar pe aleile interne, dar și pe marginea Căii Șurii Mici. „Este risc de accidente. Avem tensiuni și conflicte între locatari. Există inclusiv riscul ca autospecialele ISU să nu poată intra în cartier”, a spus Albu, cerând să fie montați stâlpi pe marginea străzii principale sau Poliția Locală să facă zilnic verificări în zonă. De asemenea, omul a cerut reprezentanților primăriei să ia în calcul realizarea unui studiu de fezabilitate pentru amenajarea unei parcări în proximitatea cartierului.

Omul i-a invitat pe consilieri, dar și pe reprezentanții primăriei, în cartier, pentru a vedea realitatea din teren. „Vă invit oficial să vizitați cartierul nostru după ora 19 pentru a înțelege mai bine realitatea din teren, să vedeți unde s-a ajuns, ce haos e când toată lumea ajunge acasă de la serviciu”, a conchis sibianul.

Arhitectul șef i-a răspuns sibianului că, în urma consultării documentelor din arhivă, a fost constatată lipsa a 60 de locuri de parcare. Proprietarul din Magnolia l-a contrazis: „Este vorba despre un deficit de 200 de locuri”.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Primarul Astrid Fodor a anunțat că o comisie va merge în cartier pentru a analiza situația, dar și pentru a stabili câte locuri de parcare lipsesc. „Vom planifica această vizită, în următoarea săptămână. Voi nominaliza comisie prin dispoziție de primar, la fața locului. Va fi prezent și un membru de la Apă Canal din nou, deși domnul director a mai fost acolo. Vom vedea ce se poate rezolva”, a spus primarul Astrid Fodor.