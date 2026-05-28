Pe scurt: Pe 1 iunie 2026, Tursib schimbă programul autobuzelor și închide agențiile. Biletele rămân disponibile prin canale digitale și automate.

Autobuzele Tursib vor circula luni, 1 iunie 2026, conform programului de duminică pe toate traseele, a anunțat compania pe pagina sa oficială de Facebook, potrivit Tursib S.A..

Tot luni, agențiile Tursib vor fi închise. Călătorii care au nevoie de titluri de călătorie pot achiziționa bilete și abonamente prin mai multe canale alternative: de la automatele stradale, din aplicația mobilă SibiuBus, online de pe portalul Tursib, direct din autobuz de la aparatele contactless sau de la colaboratorii companiei.

Compania recomandă utilizatorilor să folosească aceste opțiuni pentru a evita neplăcerile cauzate de închiderea agențiilor în ziua de 1 iunie 2026.