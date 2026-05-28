Pe scurt: Sărbătoarea Rusaliilor aduce slujbe religioase în bisericile de lemn din Muzeul Astra. Vezi programul complet și locațiile unde au loc evenimentele.

Muzeul Astra din Sibiu organizează, cu ocazia Rusaliilor, o serie de slujbe religioase în bisericile monument din cadrul muzeului, pe parcursul a trei zile.

Potrivit anunțului publicat de Muzeul Astra, programul începe sâmbătă, 30 mai 2026, și se încheie luni, 1 iunie 2026.

Slujbe religioase în bisericile din Bezded și Dretea, în perioada Rusaliilor

Sâmbătă, 30 mai 2026, la Biserica din Bezded, vizitatorii pot participa la Sfânta Liturghie și Parastas, începând cu ora 9:00.

Duminică, 31 mai 2026, de Duminica Rusaliilor, slujba va fi oficiată la Biserica din Dretea, monument expus în sectorul olărit al muzeului în aer liber. Programul începe la ora 9:30, cu Utrenia, urmată de Sfânta Liturghie și Parastas.

Luni, 1 iunie 2026, a doua zi de Rusalii, slujba religioasă revine la Biserica din Bezded, unde, de la ora 9:30, se va oficia Utrenia și Sfânta Liturghie, cu ocazia sărbătorii Sfintei Treimi.

Evenimentele religioase sunt deschise publicului care vizitează muzeul în această perioadă.