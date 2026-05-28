Consilierii locali au aprobat, în ședința ordinară de joi, proiectul clădirii cu 5 etaje din centrul Sibiului, de lângă Prefectură. Un consilier a anunțat că va vota împotrivă, spunând că proiectul este supradimensionat, iar zona istorică riscă să își piardă caracterul specific.

Pe strada Andrei Șaguna la numărul 11 (o parcelă rezultată în urma comasării parcelelor de la numerele 11, 13 și 15) se va construi un imobil cu funcțiuni mixte. La aceste adrese se aflau, până nu de mult, trei clădiri ce au fost parțial demolate, în urmă rămânând astăzi doar fațadele de la aliniament și subsolurile. Pe terenul de aici, societatea Printax Invest SRL, deținută de omul de afaceri Dumitru Ghișe, intenționează să construiască o clădire cu mai multe niveluri subterane și supraterane. (DETALII AICI) Consilierii locali au aprobat joi documentația PUZ-CP.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Diana Mureșan (USR) a anunțat că va vota împotriva, deoarece consideră că viitoarea clădire va crea dezechilibre în zonă. „Eu voi vota împotrivă, deoarece proiectul nu reprezintă o dezvoltare echilibrată pentru această zonă istorică a Sibiului. În primul rând, discutăm despre o densificarea excesivă, indicatorii urbanistici propuși sunt foarte mari pentru o zonă construită protejată. Regimul de înălțime propus este de asemenea ridicat și va avea un impact evident asupra imaginii și caracterului străzii. În documentație se vorbește despre o arhitectură de factură modernă, însă eu consider că această clădire nu se va integra armonios în frontul construit existent. Strada are o identitate arhitecturală și urbanistică valoroasă, iar astfel de intervenții riscă să ducă la pierderea caracterului străzii și la afectarea unității”, a spus Mureșan.

Proiectul propune amenajarea a 50 de locuri de parcare, insuficiente pentru o clădire de asemenea anvergură, consideră Mureșan. „O altă problemă majoră este cea a parcărilor. Documentația chiar recunoaște că nu pot fi asigurate toate locurile de parcare necesare, respectiv 1,5 locuri per apartament. (…) Eu cred însă că această situație arată că proiectul este supradimensionat pentru capacitatea reală a terenului. (…) Tot în documentație se face referire că va putea fi asigurat doar un loc de parcare per apartament, nefiind posibilă asigurarea de locuri de parcare pentru celelalte funcțiuni. Mai există un alt aspect pe care nu îl pot ignora, aceste clădiri istorice au ajuns peste noapte într-o stare de degradare avansată. Din păcate, în Sibiu vedem de ani de zile același mecanism: imobile care sunt lăsate să se degradeze treptat, până când demolarea devine inevitabilă. Este revoltător că astfel de practici continuă să fie tolerate sau tratate cu prea multă pasivitate de autorități. Nu este primul caz în Sibiu și dacă nu o să avem reacții, nu va fi nici ultimul”, a spus Diana Mureșan.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru, 2 abțineri și 2 voturi împotrivă.